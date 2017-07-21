اسما شريف منير تعلن ارتباطها بالفنان الشاب محمود حجازي

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شهد مساء يوم أمس الخميس الموافق الحادي والعشرين من هذا الشهر يوليو من العام الجاري 2017م، إعلان ارتباط الفنان الشاب محمود حجازي باسما ابنة الفنان القدير شريف منير، وقد أعلنت أسما شريف منير ارتباطها بحجازي بطريقة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

أما عن طريقة اعلان اسما شريف منير عن طريقة ارتباطها، فجاءت بطريقة غير مسبوقة، حيث قامت أسما، الابنة الكبرى للفنان القدير شريف منير، بكتابة منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيس بوك، تعلن فيه أنها قد ارتبطت محمود حجازي، وقد تم قراءة الفاتحة لإعلان ارتباطهما بشكل رسمي، كما أعلنت أنه لم تتم خطبتهما بعد، ومتى تتم تلك الخطبة المنتظرة سوف تقوم بإعلانها لمحبيها ومعجبي الفنان محمود حجازي، وأخيرًا أعلنت أسما شريف منير حبها للفنان الشاب محمود حجازي.

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وقد تمت قراءة الفاتحة لأسما شريف منير على الفنان محمود حجازي في منزل والدها، في أجواء عائلية يملؤها الحب ودفء المشاعر، ولم تتم قراءة الفاتحة في حفل كبير يحضره المشاهير، بينما اقتصر الحضور فقط على أهل أسما و حجازي، وكذلك الأصدقاء المقربين منهما.

ومن الجدير بالذكر، أن أسما هي الابنة الكبرى للفنان القدير والرائع شريف منير، من زوجته الأولى، وقد تخرجت أسما منير في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، ولكنها بعد تخرجها لم تعمل في مجال دراستها، أو حتى لم تعمل في المجال الفني مع والدها الفنان الجميل شريف منير، بينما عملت كخبيرة تجميل، وكذلك عملت في مجال التعليق الصوتي في الإعلانات، وعدد محدود من الأعمال الفنية، كما تعمل أسما مع والدها الفنان شريف منير كمديرة أعماله، حيث تمكنت في الترويج والدعاية الجيدة لفيلمه الأخير من 30 سنة مع الفنان أحمد السقا، وقد تزوجت أسما في نهاية العام المنتهي 2010م من رجل الأعمال محمود السكري، وأنجبت له طفلة جميلة تسمى لارا، ولكن تم تطليقها بعد عدة سنوات لأسباب شخصية.

أما العريس الفنان الشاب محمود حجازي، فقد شارك في الموسم الرمضاني الماضي في عدة أعمال فنية، وكان له دورًا بارزًا فيها وهي مسلسل كلبش، ومسلسل كفر دلهاب، ومسلسل الحصان الأسود، كما شارك في فيلم هروب اضطراري مع النجم أحمد السقا.