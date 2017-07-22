وصول جثمان المذيع عمرو سمير من إسبانيا إلى مطار القاهرة الدولي

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منذ دقائق معدودة من مساء اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يوليو من العام الجاري 2017م، وصل جثمان المذيع الشاب عمرو سمير إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من مدينة مدريد عاصمة دولة إسبانيا، على الرحلة التي تحمل رقم الـ 754، ولكن إلى الآن لم يتم الإفراج عن الجثمان من قبل السلطات في مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتم مراسم تشييع جثمان المذيع الشاب عمرو سمير يوم غدًا الأحد والذي سوف يوافق اليوم الثالث والعشرين من يوليو 2017م، عقب صلاة الظهر مباشرة، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، على أن يكون المشاركة في إتباع الجثمان فقط للرجال، وسوف يتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة، أما الأسرة فسوف تستقبل العزاء يوم الاثنين والذي سوف يوافق الرابع والعشرين من يوليو 2017م، في الحامدية الشاذلية في حي المهندسين بالقاهرة.

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وقد توفى عمرو سمير في الخامس من شهر يوليو 2017م، وقد تأخر وصول جثمانه نحو عشرين يومًا، وذلك نظرًا للإجراءات المشددة من قبل دولة إسبانيا في الإفراج عن جثمانه حيث طالبت الحكومة الإسبانية بحضور أحد أقارب الفنان الشاب عمرو سمير كي يتعرف على جثمانه بصفة رسمية قبل أن يتم تسليمه له، ثم ترحيله إلى جمهورية مصر العربية.

وبناء عليه قد سافر والده إلى هناك وقد تم استقباله بطريقة جيدة وراقية هناك حسب ما صرح به، وهذا عكس ما تم إشاعته من قبل البعض، كما أكد والده أن الإجراءات الإسبانية قد اتخذت وقتًا طويلًا، كما إنها تستلزم في النهاية أن يقوم المدعي العام في دولة إسبانيا بالتوقيع على الأوراق كي يتم الترحيل.

وقد أكد التقرير الطبي المرافق لجثمان أن المذيع الشاب عمرو سمير قد توفى إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، والذي قد نتج عن هبوط مستوى السكر في الدم، وهذا قد تسبب في أن تتوقف عضلة القلب عن العمل تمامًا.

وقد أخفت أسرة الراحل عمرو سمير موعد وصول الطائرة التي تحمل جثمانه إلى أراضي الوطن، حتى تتجنب الزحام محبيه أمام المطار، ولا يتسبب ذلك في تواجد وسائل الإعلام أمام المطار الدولي.