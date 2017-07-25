الفنان يوسف شعبان يعلن اعتزاله للفن نهائيًا

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انتهى يوم أمس الاثنين والذي يوافق اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الحالي من عام 2017م، بخبر أعلنه الفنان القدير يوسف شعبان، وقد تضمن هذا الخبر اعتزال الفنان يوسف شعبان للمجال الفني نهائيًا، وقد أوضح الفنان أن سبب اتخاذه لهذا القرار هو سبب شخصي، ولا يريد أن يفصح عنه، وبهذا القرار أسدل يوسف شعبان الستار على مسيرته الفني، والتي استمرت قرابة الستين من سنين العطاء والفن.

أما عن أسباب اتخاذ قرار الاعتزال من قبل الفنان يوسف شعبان، فقد تناوله النقاد الفنيين بنوع من التحليل، وقد انقسم النقاد الفنيين حول أسباب الاعتزال إلى فريقين، كل فريق منهما وجهة نظر مختلفة تمامًا عن سبب الاعتزال.

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فقد رأى الفريق الأول من النقاد الفنيين، أن الفنان يوسف شعبان قد اتخذ قرار الاعتزال، نظرًا أنه في الفترة الأخيرة لم يتم عرض أي أدوار فنية عليه، وأنه لم يعد تريحه لأي من الأعمال الفنية في السنوات الأخيرة، وأن المخرجين لم يعودوا يبحثون عنه في الأدوار، وقد أبدى الفنان القدير يوسف شعبان حزنه أنه لم يعد يترشح من قبل المخرجين على الرغم من إمكانياته الفنية الهائلة، وقدرته على تأدية كافة الأدوار الفنية المختلفة.

أما الفريق الثاني من النقاد الفنيين فكان من رأيه أن السبب الحقيقي وراء اعتزال الفنان يوسف شعبان ساحة الفن نهائيًا، هو حالته الصحية المتدهورة، والتي يعاني منها مؤخرًا، حيث قد أُصيب يوسف شعبان ببعض المشاكل والأمراض في الكلى، لذا فإنه يتلقى علاج مكثف في الفترة الحالية، كما أنه تحت عناية ورعاية طبية مخصصة.

ومن المناسب ذكره هنا، أن قرار اعتزال الفنان يوسف شعبان للمجال الفني تمامًا يأتي بعد أيام معدودة من إعلان الفنان القدير محمود الجندي واعتزاله للساحة الفنية، حيث يعاني محمود الجندي أيضًا من إهمال المنتجين، وعدم تقديرهم لفنه بالطريقة التي يجب أن تكون.

وقد استمرت المسيرة الفنية للفنان يوسف شعبان نحو ستة وخمسين عامًا، قدم خلالها أكثر من مائة فيلم سينمائي، كما قدم عشرات الأعمال التلفزيونية، والتي تنوعت بين المسلسلات وبين المسرحيات، كذلك كان للمسرح دورًا في حياته حيث قدم عددًا من المسرحيات على خشبة، كما شغل يوسف شعبان منصب نقيب الممثلين لدورتين على التوالي من عام 1997م إلى عام 2003م.