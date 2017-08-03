ملحم زين ينجو من حادث مروري خطير أثناء توجهه إلى فندق ببيروت

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مصادر لبنانية كثيرة عن تعرض ملحم زين المطرب اللبناني الشهير لحادث مروري خطير، الذي نجا منه بأعجوبة، حيث وقع الحادث عند آخر جسر المديرج في طريق ضهر البيدر.

وأشارت المصادر إلى أن ملحم زين كان في طريقه إلى أحد الفنادق السياحية الواقعة في العاصمة بيروت فندق “بارك أوتيل شتورا”، اصطدمت سيارة المطرب بشاحنة كبيرة كان تسير عكس السير مما أدي إلى جنوح السيارة في عكس طريق السير، وليتم الاصطدام بين سيارة ملحم زين وبين الشاحنة في الجزء الأمامي، لتتحول بعد هذا الحادث السيارة إلى حطام.

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وتم الإعلان عن نتائج الأحداث التي أسفرت عن إصابة أربع أشخاص حيث تعرضوا لجروح، ومن بين هؤلاء المصابين سائق سيارة المطرب اللبناني ملحم زين، وأصيب زين نفسه بكسور في اليد اليمنى، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وقامت قوات الدفاع المدني بتقطيع سيارة ملحم زين ليتم تحرير الراكب والسائق منها بعد الحادث.

وأعرب المصادر اللبنانية عن نجاة المطرب اللبناني الشهير من الموت بعد تعرضه لهذا الحادث العظيم، وتم عمل جبيرة ليده اليمنى ليتم علاجها من الكسور التي يعاني منها، ولكن حالة مستقرة بشكل كبير.

وصرح طوني عازار مدير أعمال المطرب ملحم زين، أن زين بخير، وإصابة ليست خطيرة وإنما هو كسر باليد اليمنى، وأكد أن الحادث وقع بسبب سير شاحنة كبيرة بعكس خط السير، وأشار أن زين كان متجها لأحد الفنادق الكبرى في بيروت “بارك أوتيل شتورا” من أجل إحياء حفل خيري، وأوضح أن ملحم زين تم نقله إلى مستشفى خوري بعد الحادث مباشرة.

والجدير بالذكر أن محلم زين مطرب لبناني ولد في البقاع في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1982، وهو واحد من ثمانية أخوة لعائلة نشأت في البقاع، ودرس أبناؤها، وظهرت موهبة ملحم زين الفنية في سن السابعة، وشارك وهو في سن الحادية عشر بمهرجان مدرسي للأغنية ضم جميع مدارس لبنان، فاز هو بالمركز الأول على منطقته، كما شارك في العديد من البرامج وغنّى لفئة من كبار الفنانين منهم ناظم الغزالي، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وملحم زين خريج كلية الحقوق، ولقب بريس الأغنية نسبة تألقه في غناء أغنية عندك بحرية للمطرب وديع الصافي.