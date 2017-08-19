شائعة القبض على عمرو يوسف وكندة علوش تثير الجدل....وكندا سأقاضي المواقع التي قامت بنشر الخبر

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انتشر صباح اليوم السبت خبر القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش على كورنيش العجوزة وهما بحيازتهم موادة مخدرة “هيروين وترامادول” إلا أن الكثير قام بتكذيب الخبر .

رد الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش أنهم متواجدين بالجونة ، وإن الخبر كاذب وليس له أساس من الصحة، وأنه انزعج بشدة بخصوص بهذا الخبر وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بنشر الخبر، وأفادت الفنانة كندة علوش بأنه سيتم رفع دعوى قضائية على الموقع الذي قام بنشر الخبر وبناء عليه تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت أن هنا فيديو لايف متواجد على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام يثبت أنها ليست متواجدة بالقاهرة وأنها متواجدة هي وزوجها بالجونة

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كما نفى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ما تردد حول القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث أكد الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية قام بها اليوم في برنامج “صباحك مصري”بأن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن هذا تحت مسؤوليته الشخصية وتم التأكد من قبل الجهات القانونية.

كما توعد نقيب المهن التمثيلية، إنه سيتم محاسبة المسئول عن نشر الشائعات الكاذبة التي تشهر بفنانين محترمين ومحبوبين كما صرح الدكتور أشرف بأنه يعلم جيدا من الذي له مصلحة بنشر هذا الكلام وأنه يقوم بجميع الإجراءات اللازمة، كما أوضح أن هناك مفاجأة سيتم الإعلان عنها .

وناشد أشرف زكى على أن تقوم الوسائل الإعلامية بالتحري عن صحة الأخبار التي يتم نشرها ، وحذر الفنانين من الرد على أي أرقام غريبة على الهاتف المحمول.

ومن ناحية أخرى قد قامت الإدارة العامة لمباحث الجيزة ينفي ما تردد من خبر إلقاء القبض على الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش بتهمة حيازتهم على مواد مخدرة.

كما قامت مصادر أمنية رفيعة المستوى، بالتأكيد على عدم صحة ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وقامت الإدارة العامة مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة في الأخبار التي يتم نشرها والتأكد من صحتها قبل النشر.