“حمدي رزق” يعلن عن نجاح “نظرة” في علاج 6000 مريض بفيروس سي

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نجح برنامج “نظرة” الذي يذاع على قناة صدى البلد في علاج ستة آلاف مريض بفيروس سي، حسب ما أعلنه الإعلامي حمدي رزق وعبر أن هذا الرقم يعد حدث مهم يشكل فخر واعتزاز وسعادة للبرنامج.

أضاف الإعلامي حمدي رزق أن نجاح أول مريض فيروس سي كان يعد مصدر فرحة كبيرة جداَّ لكافة العاملين في البرنامج، وعدد ستة آلاف مريض يشعر بنعمة كبيرة من الله، حيث كان برنامج نظرة سبب من أسباب علاجهم، ستة آلاف تم التواصل معهم من خلال البرنامج إلى أن تم علاجهم بالكامل وبالمجان، ليأخذ مريض فيروس سي حقه في العلاج وبكرامة إنسانية.

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وأوضح حمدي رزق أن برنامج “نظرة” رفع شعار أثناء معالجة مرضانا وإخواننا، وأبنائنا، وأمهاتنا جميعهم تحسبهم أغنياء من التعفف، ولم يتاجر البرنامج بهم عند أي شخص، ولم يلقي البرنامج بالاً إلى التعب والجهد الكبير في سبيل علاج ستة آلاف مريض بفيروس سي.

أوضح حمدي رزق أنه كان يدعم كل مريض فيروس سي و يسانده ويقف إلى جانبه من أجل الحصول على العلاج والشفاء من هذا المرض، وأضاف أنه لا يعرف المرض إلا من يكابده، ومرض فيروس سي بالتحديد لا أحد يستطيع أن يحدد أو يعرف كم هو مؤلم، وقاسي، ومدمر للحياة إلا من أصيب بفيروس سي.

أعلن حمدي رزق أنه لابد من الإقرار بفضل من ساعدونا في علاج ستة آلاف مريض بفيروس سي، وأضاف أن عددهم كبير وفي كل مرحلة من مراحل العلاج كان هناك من يدعم البرنامج.

أشار حمدي رزق أن برنامج علاج فيروس سي المصري لم يجد هذا النجاح ولم يصادف هذا الإنجاز إلا بوجود إرادة سياسية تحققت على الأرض في هذا الموضوع، وأضاف أن قول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حينما أشار أنه سيتم معالجة مليون مريض من مرضى فيروس سي، واليوم وصل عدد ما تم علاجهم من هذا المرض حوالي مليون ومائتي ألف مريض.

أعرب حمدي رزق أنه يشعر بالفرحة والفخر بأنه ساعد ستة ألف مريض بفيروس سي على الشفاء والتعافي التام من هذا المرض الذي يعد مثل الوباء على الأقل يوجد في مصر اثنين أو ثلاثة مليون يعرفون أنهم مصابين بفيروس سي ولا يستطيعون العلاج حيث أن تكلفة العلاج مرتفعة جداَّ.