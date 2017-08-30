“زينة” تهاجم “أحمد عز” عبر الانستجرام و تصفه “بالشيطان” بعد جولة جديدة فى القضاء

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هاجمت الفنانة “زينة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instagram الفنان أحمد عز.

وقامت بنشر صورة للفنان “أحمد عز” وأوضحت أنه خسر كل القضايا التى قام برفعها ضدها، كما وصفته بالشيطان الذي أصبح وجهه قبيحاً بسبب الكذب، على حد قولها .

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ووجهت خلال ما دونته عبر الموقع الشكر للمحامي “معتز الدكر” الذي تولى جميع قضاياها أمام “أحمد عز”.

وكتبت زينة على صورة “عز” معلقة: “الحمد لله النهاردة كانت اخر قضية رافعها علينا الشيطان، والحمد لله ما يقدرش الشيطان يرفع اَي قضية تاني، الموضوع اتقفل نهائيا ورفع علينا كل القضايا اللي ممكن تترفع والحمد والشكر لله ربنا كرمنا وخسر كل القضايا، الشيطان ده قبل ما يخسر كل القضايا خسر نفسه اللي مش موجودة اصلا وضميره المعدوم وحتي شكله اللي بقي استغفر الله العظيم.

وتابعت ” نصيحة ليكم اياكم والظلم اياكم والقسم بالكذب، كلمة اقسم بالله بالكذب بتهز السموات، بص يا شيطان كل القضايا اللي ينفع ترفعها خسرتها، كبيرك تتكلم في سمعة أم ولادك وانت عارف بتقول كده، بس ياريت تسبت كدبة علشان بتسي كدبك وكل يوم بقصة، شكرًا الاستاذ الكبير المحترم :معتز الدكر المحامي اللي تعب معايا خلاص ارتاح من قلقي والصداع اللي عملتهوله ، ومبروك يا استاذ معتز علي قدوم القمر زينة الصغيرة، وربنا يكرمك ويخلي زينه وعبدالله، كملت مسيرة الاستاذ الكبير محمد الدكر الله يرحمه يارب.

ووجهت خلال تدوينتها الشكر للأستاذ “عاصم قنديل” قائلة ” شكراً للأستاذ “عاصم قنديل” المحامي الكبير اللي بعتبره واحد من اهلي، انا تعبتك اوي يا استاذ ربنا يخلي حضرتك، وارجوكوا سامحوني علي الصورة دي واعرفوا انها مخوفاني انا كمان والله للامانة ماكان هو ده شكله، بس الظلم والقسم كدب بينزل غضب ربنا علي أغلي حاجه عند الانسان، وده أغلي حاجه عنده وشه، بعتذر علي بشاعة المنظر، دي أحدث صورة للشيطان لقيتها في وشي معلش، وهاشيلها كمان شوية .

وكانت زينة وعز خلال السنوات الماضية فى خلاف لم ينتهى داخل ساحات المحاكم وعبر المنابر الاعلامية، فى قضية إثبات نسب شغلت الرأى العام فى كثير من الأوقات نظراً لشهرة طرفي النزاع ووضعهما الاجتماعى والذى كان يعكس صداقة قوية بينهم لعدة سنوات .

وكانت قد بدأت القضية حين اتهمت “زينة” “أحمد عز” بإنكار نسب طفليها والتى كانت كررت مراراً أنهما ينتسبان لأبيهما أحمد عز ولكنه رفض ما قالته على الاطلاق وانكر نسب الطفلين له .