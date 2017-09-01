توقعات الابراج لخريطة سباق أفلام عيد الأضحى.. أحمد عز يتصدر القائمة بالخلية

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بدأت أولى أيام عيد الأضحى المبارك وانطلقت معه أفلام العيد والتي يخوضها مجموعة من أبرز الوجوه الفنية والذي يأتي في مقدمتهم الفنان محمد رمضان وأحمد عز وسامح حسين وحمادة هلال وغيرهم، ووسط الكم الهائل من الأفلام المعروضة بدور العرض المختلفة ووسط المنافسة بين أبطال هذه الأعمال الفنية، يبدأ الناس بالتنبؤ بالفيلم الأفضل لهم، واليوم نتعرف سويا على تنبؤات علم الابراج للأفلام الأكثر حظا، حيث أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أن علم الأبراج يستدل به على الحالة الفلكية الخاصة بأبطال هذه الأعمال الفنية ومدى النجاح الذي ستحققه، وفيما يلي نتعرف سويا على ما ترصده الأبراج لأفلام عيد الأضحى.

فيلم الخلية

والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز وأمينة خليل محمد ممدوح وغيرهم، وبالنظر إلى بطل العمل فهو من مواليد برج الأسد، وهذا البرج يحمل حظا كبيرا لصاحبه من الناحية المالية والمهنية، وتشير الأرقام إلى أن هذا الفيلم سوف يتصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات والأكثر مشاهدة في سباق أفلام العيد، حيث من المتوقع أن يحقق مكاسب مالية هائلة أبطاله والقائمين على إنتاجه وجميع المشاركين به، كما انه سيكون محور حديث ومحل اهتمام الوسائل الإعلامية المختلفة والصحف والمجلات.

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فيلم الكنز

والذي يقوم ببطولته الفنان الشاب محمد رمضان والفنان الكوميدي محمد سعد وغيرهم وهند صبري، وبالنظر إلى برج بطل العمل فهو برج الجوزاء والذي يحالفه الحظ ماليا طوال أيام العيد وحتى بعد انتهائه، ومن المتوقع أن يحقق هذا الفيلم مكاسب مالية كبيرة وفى الوقت ذاته سوف يتعرض للعديد من الانتقادات والآراء المعارضة ولكن هذا لم يؤثر على نجاح الفيلم مطلقا.

فيلم شنطة حمزة

والذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال ويسرا اللوزي وبيومي فؤاد وآخرون غيرهم، وبالنظر إلى برج بطل العمل فهو الحوت والذي يحالفه الحظ ماليا، حيث من المتوقع أن يحقق هذا الفيلم مكاسب مالية ولكنها ستكون غير مستقرة وثابتة بمعنى أنها ستكون في صعود وهبوط، ومن المتوقع أن يتعرض الفيلم إلى سلسلة من الانتقادات وردود أفعال متطرفة من الحب والكراهية، مما يجعل البعض لا يدركون القيمة والناحية الإيجابية لهذا العمل الفني.

فيلم حليمو أسطورة الشاطئ

والذي يقوم ببطولته الفنان طلعت زكريا وريم البارودي وبيومي فؤاد وآخرون غيرهم، وبالنظر إلى برج بطل العمل فهو القوس والذي يحالفه الحظ ماليا، وهذا الفيلم يمد أبطاله بروح الطموح والاجتهاد ويدفعهم لتقديم ما يلزم من الإرادة والتضحيات الضرورية للوصول إلى النجاح المنشود، ولكن نجاح هذا الفيلم يتوقف أساسا على مدى اهتمام أبطاله بالدراسة الفكرية مع عدم إغفال المشاعر.

فيلم خير وبركة

والذي يقوم ببطولته الفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن، وبالنظر إلى برج صاحب العمل على ربيع فهو الحمل والذي يبدو فاقدا لاتزانه، وهذا الفيلم مليئا بالمتناقضات وهناك تنبؤات بعدم نجاحه وفشله في تحقيق إيرادات ومكاسب مالية، فهذا العمل لا يحمل الكثير من الحظ لجميع أبطاله والقائمين عليه.

فيلم بث مباشر

والذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين وسامية الطرابلسي، وبالنظر إلى برج صاحب العمل فهو القوس والذي يحالفه الحظ ماليا ولكن يتطلب الأمر بذل وتقديم المزيد من الجهد والابتعاد عن التعالي والطمع، وسوف يحقق هذا العمل إيرادات لا بأس بها.

فيلم أمان يا صاحبي

والذي يقوم ببطولته سعد الصغير والراقصة الاستعراضية صافيناز ومحمود الليثي والمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم وآخرون غيرهم، ومن المتوقع أن يحقق هذا الفيلم مكاسب لا بأس بها ولكنه في الوقت ذاته سوف يتعرض لانتقادات وآراء معارضة كثيرة.