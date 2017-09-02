رد عائلة الفنان الراحل “إسماعيل يس” على هجوم الفنان الشاب “محمد رمضان”

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ورد أن الفنان الشاب “محمد رمضان” قد قام بإصدار عدد من التصريحات في الآونة الأخيرة وجاء من ضمنها تصريح يخص الفنان الكبير الراحل “إسماعيل يس”، حيث أثرت تصريحات رمان في أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، مما جعلها تعلن عن استيائها من تلك التصريحات وقد أبدت غضبها مما ورد على صفحات الأخبار ونسب إلى الفنان محمد رمضان.

جاء أن محمد رمضان قد أشار في تصريحاته إلى أن الفنان الراحل إسماعيل ياسين لم يكن هو الفنان الأنسب من أجل أن يقوم بتجسيد شخصية الشخص المجند المصرى ولم يظهر صورة المجند الحقيقية في تلك الشخصيات.

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قامت السيدة سامية شاهين، والتي تعد أرملة المخرج الكبير ياسين إسماعيل ياسين بالرد علي تعليقات الفنان الشاب “محمد رمضان” حيث وضحت أن رمضان يجهل الظروف التى جاءت هذه الأدوار أو تم أدائها فيها كما أنه غير ملم بحيثيات إنتاج مجموعة الأفلام التي قام إسماعيل يس بتقديمها فيها كما أنه لا يعلم ما وراء أداء دور المجند العسكرى بهذا الشكل من قبله وخاصة أنه قد قام بأدائه بتوجيهات خاصة من الزعيم السابق والراحل جمال عبد الناصر.

جدير بالذكر أنه قد شكلت هذه الأفلام التي قد تم الإعلان عنها نقطة تحول جديدة فى نظرة الشعب المصري للعسكرية المصرية، كما أنها قد شددت في تصريحاتها على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي في الفترة الحالية بعد أن ورد إليها تصريحات رمضان ولن تتسامح أمام مثل هذه النوعية منها ولا حول أي تجاوز قد يصدر من أي شخص فى حق فنان قدير مثله لأنه قد أفنى حياته كرجل جاد حريص على خدمة وطنه وجمهوره.

جدير بالذكر أن رمضان قد قال خلال حواره له قد أجراه مع إحدى الصحف الخاصة عن أعماله القادمة والتي يندرج فيها سؤال عن شخصية الرجل العسكري إن الصورة التي ظهر بها الفنان الراحل إسماعيل ياسين خلال الأفلام التي قدمها لم تكن هي الشخصية الأفضل والتي قد ظهر فيها وهو يقع منه “القايش”، بالإضافة إلى ركوب فوق مروحة الطيارة بشكل عكسي وسعيه إلى السخرية من أفراد العسكرية وهو ما رفضه رمضان.