الرقابة الصناعية تحل 60% من أصل 1400 شكوى تقدم بها المواطنون في ال 8 أشهر الماضية

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قامت وحدة دليل المواطن التابعة لمصلحة الرقابة الإدارية خلال فترة ال8 أشهُر الماضية بتكثيف جهودها وذلك منذ فترة إنشائها والتي كانت في يناير الماضي وحتى الوقت الحالي، وجاء هذا من أجل القيام بدراسة ما يقدمه المواطنون من شَكاوى والتي يتم الرد عليها من قبل الوحدة وكذلك توضيح استفسارات المواطنين ووضع الحلول المناسبة لجميع المشكلات.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس مصلحة الرقابة الصناعية “إبراهيم المانسترلي” فقد أكد أن المواطنين قاموا بتقديم نحو 500 من الشكاوى التي جاءت ما بين سوء الخدمة المقدمة والأعطال، وأن الوحدة قامت بتحويل تلك الشكاوى المقدمة إلى الإدارة الفنية للتعامل معها، في حين أن عدد الاستفسارات التي تلقتها الوحدة من مركز الخدمات المسجلة قد وصل إلى 900 استفسار، حيث لم يتم الرد على تلك الاستفسارات في وقتها.

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وأضاف المانسترلي خلال التصريحات، أن الوحدة قد تمكنت خلال الفترة الأخيرة والتي تمثل 8 أشهر من حل نسبة 60% من الشكاوى التي تقدم بها المواطنون، في حين أن باقي الشكاوى التي تقدمت يتم الآن دراستها وذلك من خلال التنسيق مع الجهات التي لها علاقة بتلك الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون.

وقام رئيس المصلحة أيضا خلال التصريحات بالإشارة إلى عملية التنسيق التي تتم خلال الفترة الحالية والتي يشترك فيها كلا من مسؤولي مراكز الخدمة والصيانة بالنسبة للسلع المعمرة وبين المصلحة، وجاء هذا في ظل ظهور معظم الشكاوى بسبب تلك السلع، ويتم هذا في ضوء سعي المصلحة إلى تنفيذ استراتيجيتها من خلال البحث عن حلول ضرورية لجميع المشكلات التي يتقدم بها المواطنون.

وقد تم التعاون خلال الفترة الأخيرة بين كلا من المصلحة وكذلك وزارتي التضامن الاجتماعي وهيئة سلامة الغذاء و وزارة التربية والتعليم، وكان هذا من خلال المشاركة التي تقدم بها الفنيين المتخصصين بالمُعاينات الميدانية في المصلحة والتابعين للمصانع التي تقوم بتوريد الوجبات الغذائية للمدارس.

وجاء هذا في ظل حرص المصلحة على ضرورة استيفاء الوجبات المدرسية جميع الشروط التي تم وضعها من قبل الفنيين ووزارة الصحة والتي يمكن من خلالها فقط أن تصبح مطابقة لكافة المواصفات القياسية، ويأتي هذا في إطار عمليات التقييم التي تقوم بها المصلحة بالنسبة للشركات التي من المقرر أن تقوم بتوريد الوجبات الغذائية للمدارس خلال العام الدراسي الحالي.