“الشيخ جاكسون” يخطو أولى خطواته في الترشيح لجائزة أوسكار

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أعلنت لجنة المشاهدة عن قيامها بترشيح الفيلم العربي “الشيخ جاكسون” وهو بطولة الفنان أحمد الفيشاوي نجل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي ليتم ترشيحه للدخول في المنافسات على جائزة أوسكار لأفضل فيلم.

حيث قامت لجنة المشاهدة بين المقارنة بين مجموعة من الأفلام المصرية التي تم طرحها في هذا الموسم وهو فيلم “الشيخ جاكسون” بطولة أحمد الفيشاوي، وفيلم “مولانا” للفنان عمرو سعد والفنانة ريهام حجاج، والفنان بيومى فؤاد والفنانة درة ، وفيلم “الكنز” بطولة الفنان محمد رمضان، والفنان محمد سعد، والفنان أحمد رزق والفنانة هند صبري، وكذلك فيلم “الأصليين” بطولة الفنان خالد الصاوي، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد ممدوح، وفيلم “علي معزة وإبراهيم” بطولة كل من أحمد مجدي وعلي صبحي وناهد السباعي.

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وبعد مشاهدة جميع الأفلام قامت اللجنة بتصويت على الفيلمين ليتم ترشيح أحد الأفلام للدخول في منافسات جائزة أوسكار العالمية لأفضل فيلم حيث حصل فيلم “الشيخ جاكسون” على سبعة عشر صوت، وفيلم “مولانا” حصل على أثنى عشر صوت، وفيلم “الأصليين” حصل على أربع أصوات فقط، وفيلم “الكنز” حصل على صوت واحد فقط، كما حصل أيضا فيلم “علي معزة وإبراهيم” على صوت واحد فقط.

وبهذه النتيجة التي حصل عليها فيلم “الشيخ جاكسون” بطولة النجم أحمد الفيشاوي يخطو الفنان الشاب أول خطواته نحو الوصول إلى محطة دخول الفيلم إلى قائمة أفضل الأفلام الأجنبية التي سيتم ترشيحها لجائزة أوسكار عن أفضل فيلم.

وفي وقت سابق أعلن الفنان “محمد رمضان” عبر حسابه الشخصي في “تويتر” مقطع فيديو يعبر فيه عن رغبته الكبيرة في الحصول على جائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي، حيث أجاب في مقطع الفيديو عن الأمنية التي يرغب في تحقيقها حيث قال: “الحلم اللي نفسي احققه ولم يتحقق هو إني أخذ جائزة أوسكار عن أفضل فيلم مصري وثقة في الله سيتم تحقيقه إن شاء الله”.

والجدير بالذكر أن هذه هي الهزيمة الثانية للفنان محمد رمضان في إطار منافسته مع الفنان “أحمد الفيشاوي” حيث حقق فيلم “أخر ديك في مصر” حيث حقق إيرادات مقابل ثمانية ملايين جنيه مصري، مقابل تحقق فيلم “القرد بيتكلم” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي والفنان عمرو واكد، حيث حقق إيرادات تقدر بحوالي 11 مليون جنيه مصري.