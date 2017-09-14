“محمود الجندي” يشارك في “أفراح إبليس” من باب احترام تعاقداته

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أعلن الفنان محمود الجندي في يوم السابع من شهر يوليو لعام 2017 اعتزاله الفن مصرحا أنه لا ينوي أن يتراجع في هذا القرار مطلقا، كما صرح أنه غير قادر على التعامل داخل الوسط الفني مرة أخرى بعد مشاركته في مسلسل “رمضان كريم”.

وأوضح الفنان محمود الجندي أن سبب اعتزاله الفن هو عدم شعوره بالتقدير من الناحية الفنية من خلال مشاركته في العديد من المسلسلات التليفزيونية، كما أوضح أن قناة دي إم سي الفضائية التي قامت بعرض المسلسل لم تمنحه الدعاية اللازمة للاهتمام القناة بإذاعة الإعلانات التجارية.

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وفي الوقت الحالي يشارك الفنان محمود الجندي في تصوير المشاهد الأولى من المسلسل التلفزيوني “أفراح إبليس” في جزئه الثاني حيث سيشارك الفنان محمود الجندي بطولة المسلسل مع الفنان جمال سليمان.

وصرح الفنان محمود الجندي: “أنه لا نية له في الوقت الحالي بخصوص التراجع عن قرار الاعتزال، مؤكداً أن الأوضاع في الوسط الفني لم تنصلح في الوقت الحالي”، وأضاف أنه لا نية له للعودة إلى العمل في مجال الفن من جديد.

كما أشار الفنان القدير محمود الجندي أنه عندما أعلن قرار اعتزاله الفني أنه سيقوم بالمشاركة في المسلسل التليفزيوني “أفراح إبليس الجزء الثاني” بالإضافة إلى فيلم “طيارة” حيث أنه تم التعاقد على المشاركة في بطولتهما قبل قرار اعتزاله، وأعلن أنه حتى لو تحقق نجاح له في المسلسل والفيلم فإنه لن يتراجع عن قرار اعتزاله.

والجدير بالذكر أن الفنان محمود الجندي من مواليد الرابع والعشرين من شهر أبريل لعام 1945 في مركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحرية، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، ودرس الفنان في مدرسة الصنايع وتخرج من قسم نسيج ليعمل في بداية حياته العملية في أحد مصانع النسيج ثم تقدم إلى المعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967، وتزوج الفنان محمود الجندي من ضحى حسن وأنجب منها ولد وهو المخرج أحمد محمود الجندي وثلاث بنات ليستمر زواجه بها إلى أن لقيت حتفها في عام 2001 إثر حريق في منزلهما، وتزوج من الفنانة عبلة كامل في عام 2003.