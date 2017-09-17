نيابة الدقي تخلي سبيل عمرو واكد مقابل غرامة بقيمة 5 آلاف جنيه

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قامت نيابة الدقي اليوم وفقا لقرارات رئيس النيابة “عبد الله المهدي” بإخلاء سبيل الفنان عمرو واكد، وقد صدر قرار الإخلاء مقابل كفالة قدَرتها النيابة بقيمة 5 آلاف جنيه.

وجاء هذا القرار بعد التحقيقات التي قامت بها مع الفنان عمرو واكد، والتي جاءت بتهمة قيامه بتحطيم سيارة أحد الطلاب أثناء اصطفافها أمام منزله.

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وقامت النيابة خلال التحقيقات متمثلة في وكيل أول نيابة الدقي”محمد حماد” بتوجيه تهمة الإتلاف عن عمد إلى الفنان عمرو واكد بعد قيامه بتحطيم سيارة أحد الطلاب .

كما وصلت التحريات التي طلبتها النيابة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم، والتي تم اجرائِها بواسطة مباحث الجيزة بخصوص الواقعة، وكان المشرف الذي تسلم التحريات هو المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار “وائل الدَرديري”.

وخلال التحريات التي قامت بها المباحث والتي شملت مناقشة مجموعة من شهود العيان والجيران للفنان عمرو واكد، فقد تأكدت المباحث من صحة الواقعة، وجاءت التفاصيل حول الواقعة تفيد بقيام الفنان عمرو واكد بتحيط السيارة الخاصة بالطالب عندما وجدها أمام فيلته.

حيث قام بتهشيم الزجاج الأمامي للسيارة بجانب تهشيم المرايا وذلك بعد أن تفاجأ بوجود السيارة عند عودته أمام الفيلا الخاصة به.

كما وقامت النيابة بالاستماع إلى أقوال الطالب خلال التحقيقات التي قامت بها، حيث أوضح الطالب أنه قام بركن سيارته أمام فيلا عمرو واكد حينما كان في أحد الكافيهات القريبة من الفيلا، إلا أنه عند عودته من الكافيه فوجئ بوجود سيارته محطمة، حيث تحطم الزجاج الأمامي للسيارة وكذلك المرايا.

وعندما سأل المارة والموجودين في المكان عما حدث، أكد الموجودون أن عمرو واكد هو من قام بذلك، كما قامت النيابة بانتداب اثنين من شهود العيان ممن صادف وجودهم أمام الكَافيه أثناء الواقعة وشاهدوا ما حدث، وقد أكد الشّاهدان قيام عمرو واكد بتلك الفعلة.

وانتهت التحقيقات التي قامت بها النيابة فيما يتعلق بتلك الواقعة بصحة ما انتشر من قيام عمرو واكد بتحطيم سيارة الطالب، وقامت النيابة بإصدار قرار الإفراج مقابل مبلغ مالي حددته النيابة بقيمة 5 آلاف جنيه نتيجة ارتكاب تلك الواقعة.