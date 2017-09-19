“حقوق الإنسان” تكرم الأعمال الدرامية الإنسانية لعام 2017

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أقيم في دار الأوبرا المصرية وبالتحديد في المسرح الصغير احتفالية توزيع جوائز للأعمال الدرامية المتميز التي استهدفت مجال حقوق الإنسان عن عام 2017، تم إقامة الحفل برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تضمن الحفل على العديد من الفقرات حيث تم الافتتاح بكلمة ألقاها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فاروق، حيث صرح على حرص المجلس على تكريم جميع الأعمال الدرامية التي وجهت رسالة إلى المجتمع المصري، وأضاف أن الأعمال الفنية الدرامية تقدم بشكل كبير ومؤثر في السنوات الماضية.

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كذلك تضمن الحفل على كلمة للإعلامي والصحفي جمال فهمي حيث انتقد طول المدة الإعلانية التي تتخلل فترة تقديم الأعمال الفنية ونصح العديد من الجهات العارضة للأعمال الدرامية أن يتم تخصيص عدد معين من الدقائق يتم فيها عرض الإعلانات.

وبعدما جاءت كلمة رئيس لجنة التحكيم المخرجة إنعام محمد علي لتحليل الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال فترة شهر رمضان لعام 2017 وأظهرت عوامل القوة وعوامل الضعف التي جاءت في هذه الأعمال الدرامية، وأشار أن الأعمال التي سيتم تكريمها في هذه الحفل ارتفعت من ثلاث أعمال درامية إلى خمسة أعمال درامية فنية.

وتم انتهاء الحفل بتكريم عدد من الفنانين الذين قدموا أعمال فنية درامية خلال شهر رمضان السابق لعام 2017 حيث قام بتقديم التكريمات كل من المخرجة إنعام محمد علي، والصحفي جمال فهمي، وخيرية البشلاوي، ورامي عبد الرازق، والناقد طارق الشناوي.

وتم تكريم الفنان عبدالعزيز مخيون، والفنان محمد فهيم، والفنانة صابرين، ومحمد البياع، كما تم تكريم كامل أبو علي ليتسلم الجائزة عنه الأستاذ ياسر فوزي.

كما تم تكريم الكاتب وحيد حامد الذي لم يحضر الاحتفال ليستلم عنه الجائزة مخرج العمل شريف البنداري، كما تم تكريمه أيضا لتميزه في مسلسل “الجماعة” في جزئه الثاني.

كما تم تكريم السيناريست هالة الزغندي، وأحمد كمال، والمخرجة كاملة أبو زكري مخرجة مسلسل واحة الغروب، وكذلك تم تكريم الفنان خالد النبوي، وبهاء طاهر، وسيد رجب.

كما تم تكريم الفنانة القديرة رجاء الجداوي وياسمين غيث والفنانة أنوشكا، وبدر علوش، والمخرج حسين المنباوي عن مسلسل “حلاوة الدنيا” كما تم تكريم سناء عبد الخالق، وإنجي القاسم.

كما تم تكريم أبطال مسلسل “هذا المساء” وهم أحمد داوود، والفنانة حنان مطاوع، وسارة إبراهيم، وأروي جودة، والمخرج تامر محسن، وأسماء أبو اليزيد، كما تم تكريم بيتر ميمي، وباهر دويدار عن مسلسل “كلبش”.