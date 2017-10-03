“محمد رمضان” يستعرض ثروته وممتلكاته على مواقع التواصل الاجتماعي

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تابع موقع مصر 365 الجدل المثار في الفترة الحالية حول الفنان الشاب “محمد رمضان” وثروته الضخمة وممتلكات الكبيرة جداَّ، وخصوصا أن الفنان الشباب “محمد رمضان” يتمتع بمسيرة فنية بدأت منذ حوالي عشرة سنوات مضت.

ووجه النقد إلى الفنان الشاب “محمد رمضان” في الفترة الأخيرة حيث أنه يستعرض ممتلكاته أمام مشجعيه وجمهوره، ورأي البعض أن أسلوب الفنان في استعراض ممتلكاته وثروته شيء مستفز للعديد من جمهوره ومشجعيه ومنافسيه أيضا.

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فقام الفنان “محمد رمضان” بنشر صورة لطائرته الخاصة على حسابه الشخصي في “إنستجرام” مساء أمس، حيث حملت الطائرة حروف “MR” كما ذكر الفنان تعليق على الصورة كان نصها “أول رحلة إلى مطار سانت كاترين البلد الساحرة بمصر”.

كما استعرض أيضا الفنان سيارتين له من نوعيه فارهة جداَّ وهما سيارة “رولز رويس” والأخرى من طراز “لامبورجيني” حيث سجل سعر السيارتين ما يقارب من 845 ألف دولار أمريكي.

كما قام الفنان “محمد رمضان” أيضا بنشر صورة له على “الفيس بوك” مع رجل الأعمال المشهور “ميشيل أحد” على متن يخت رجل الأعمال حيث اصطحب معه أسرته وأسرة أخيه بالإضافة إلى محامي ليقوم بشراء يخت “ميشيل أحد” الذي يقترب سعره من نصف مليون دولار أمريكي.

كما يمتلك الفنان “محمد رمضان” فيلا ضخمة وفخمة قام بعرضها خلال صوره المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبر أيضا عن هوايته في اقتناء الدراجات النارية حيث يمتلك دراجات نارية من أنواع ضخمة أيضا مثل “هارلي ديفيدسون، وهابليس”.

فقام الفنان “محمد رمضان” باستعراض كل هذه الممتلكات من خلال صور له على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك، والانستجرام” وأثار العديد من التساؤلات حول ثروة الضخمة بالإضافة إلى قصر مدة عمله الفنية التي بلغت حوالي عشرة سنوات قدم خلالها العديد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية الناجحة.

وأثار الفنان “محمد رمضان” جدل كبير بسبب هذه الممتلكات التي قام بعرضها سواء من قبل منافسيه أو معجبيه على حد سواء، كما قام البعض بانتقاد أسلوب الفنان في عرض ممتلكاته الكبيرة والضخمة وأعرب أن هذا الأسلوب استفزازي من قبل الفنان الشاب.