“لميس الحديدى” تقرر معاقبة الفنان “أحمد الفيشاوى” على طريقتها الخاصة.. تعرف علي السبب

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بعد المشادة الأخيرة التي وقعت بين الفنان الشاب أحمد الفيشاوي وبين الإعلامي الشهير عمرو أديب قررت الإعلانية الشهيرة لميس الحديدي بمقابة الفيشاوي على طريقتها علي حسب بعض التصريحات التي أدلي بها البعض، حيث ورد أنه قد تم الإعلان عن استضافة برنامج المذيعة لميس “هنا العاصمة” يوم غدًا الأربعاء، أبطال فيلم “شيخ جاكسون” بدون الفنان الفيشاوي.

أعتقد البعض أن المشاجرة التى قد وقعت الأسبوع الماضى بين كلاً من الفنان الشاب أحمد الفيشاوي والإعلامي عمرو أديب، لها دور أساسي فى استبعاد الفيشاوي من حضور البرنامج مع لميس الحديدي مع طاقم العمل للفيلم.

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جدير بالذكر أنه قد خرجت بعض التصريحات عن هذه الواقعة حيث أكد شهود عيان أنه فى الأسبوع الماضى، قد وقع الخلاف بين الفنان الشاب والإعلامي حيث اشتد الحوار بينهم في الجونة، بعد أن وصف أديب الفيشاوي الصغير بعد تصرفاته الغير متزنة قائلاً: “قليل الأدب وغير مسئول عن تصرفاته”، وكان السبب فى خروج أديب عن هدوئه والتلفظ بهذا الوصف هو أن الفيشاوي قد تلفظ بلفظ خارجاً أثناء فعاليات حفل افتتاح الجونة السينمائي.

وبعد الإعلان عن ضيوف حلقة الغد مع لميس الحديدي وعدم استضافتها بطل الفيلم أحمد الفيشاوي، ترددت الأنباء بن السبب في استبعاده عن الحلقة هو هذا الشجار الذي وقع في الجونة، حيث صرح بعض المقربين أن هذا الشجار تطور بشكل كبير وكاد أن يصل إلى التشابك بالأيدي، بعد انفعال كلا الطرفين وارتفاع وتيرة المشادة بينهم إلا أن الموجودين في هذا الوقت بالجونة الحاضرين للواقعة قد تدخلوا سريعاً ومنعوهم من التطور والدخول في هذه المرحلة.

من جهة أنتقد العديدين تصرف الفيشاوي الصغير في الجونة وتصرفاته بوجه عام في الفترة الأخيرة والتي كانت أخرها في الحفل السينمائي والذي على أثره غضب منه أديب وقرر توبيخه.

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