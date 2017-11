أنطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعالميين

Advertisements

انطلقت منذ ساعات قليلة فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي يستمر حتى الثلاثين من نوفمبر الجاري، فى حفل افتتاح ضخم أقيم في قصر المنارة بقاعة المؤتمرات بالتجمع الخامس، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، بالإضافة إلى حضور الفنانة البريطانية “إليزابيث هيرلي” والفنانة الأمريكية “إيفا لانجوريا”.

وشهد الحفل أيضاً حضور وزير الثقافة “حلمي النمنم” ، بالإضافة إلى النجمات يسرا ونبيلة عبيد وليلى علوي وإلهام شاهين وهند صبري وحسين فهمي ومصطفي فهمي وطارق لطفي وإياد نصار ولبلبة وأحمد حلمى ومنى زكى وشريف منير.

وعمل المنظمون على أن يجلس ضيوف المهرجان في الخيمة التي تم تخصيصها لهم على أن يستقلون سيارات المهرجان للدخول إلى السجادة الحمراء .

ويخرج حفل الافتتاح المخرج المسرحى “خالد جلال” وتهدى هذه الدورة إلى معبودة الجماهير الفنانة “شادية” ويترأسها بشكل شرفي النجمة يسرا ويترأس لجنة التحكيم النجم “حسين فهمى” ويشارك فى المهرجان ما يزيد عن 175 فیلما تمثل 53 دولة لا توجد بينهم أي أفلام مصرية.

وتعتبر “إليزابيث هيرلي” ممثلة بريطانية، ولدت عام 1965، وكانت بدايتها فى المجال الفني عن طريق فن الاستعراض، وشاركت في عدد من الكليبات والحفلات الغنائية، وشاركت في عدد كبير من الأفلام منها: ” Viktor، Wonder Woman “، مسلسل “فتاة النميمة”.

وعن “إيفا لانجوريا”، فهي ممثلة أمريكية من أصل إسباني، و ولدت في ولاية تكساس عام 1975، وكانت دراستها في جامعة تكساس، ومن أشهر أعمالها الفنية ” The Young and the Restless، Desperate Housewives، The Bold and the Beautiful”.

ومن المنتظر أن يشهد حفل الختام، حضور النجم الاسكتلندي العالمي “جيرارد باتلر”، و النجم “بن أفليك”، و النجم الكبير شون بن.

ووقع اختيار إدارة المهرجان لفيلم النجمة العالمية “كيت وينسلت” The Mountain Between Us ، ليكون هو فيلم الافتتاح نظراً لتحقيقه إيرادات وصلت إلى 52 مليون دولار أمريكي .

الفيلم من بطولة كيت وينسلت وإدريس إلبا و ديرموت مولروني وبيو برديس ولوسيا والترز ووليد زعيتر ولى مجدوب ومارسى تى هاوس وناتاشا بورنت وأندريه جوزيف ومن إخراج المخرج الفلسطينى هانى أبو أسعد.