عاجل: وفاة الفنانة شادية عن عُمر يناهر الـ 86 عامًا

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قام منذ قليل السيد أمير أغا الذي يعد ابن شقيق الفنانة المصرية الكبيرة شادية بتأكيد خبر وفاتها للجميع ورحيلها نهائيا عن عاملنا وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر نوفمبر الحالي لعام 2017 من داخل مستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة بعد صراع طويل مع مرضها الفتاك وقد أعلن أمير أغا ابن أخيها رسميا لأحد الصحف المصرية الشهيرة خبر وفاتها، بعد أن ظلت الأقاويل والأكاذيب تتردد حول هذا الأمر كثيرا خصوصا بعد انتقالها حديثا للمستشفى العسكري إثر الوعكة الصحية المسببة لوفاتها وأكد أمير أغا أن موعد صلاة الجنازة على روح الفنانة العظيمة شادية لم يتم تحديده بعد، وبذلك فإن الفنانة شادية ترحل عن عالمنا عن عمر يقارب 86 عاما.

وتعد الفنانة الكبيرة شادية واحدة من أهم المعالم المصرية البشرية ومن أنجح وأشهر الفنانات المصريات اللواتي تركن وراءهن أعمالا فنية ضخمة سوف تتناقلها الأجيال وتدوم معها ذكرهن مادامت تلك الأعمال باقية، فرغم رحيل الفنانة الكبيرة شادية عن عالمنا إلا أن ذكراها تبقى خالدة بما تركته من حب في نفوس الناس وبما تركته من أعمال ظريفة ساهمت في إثراء الفن المصري بوجه عام.

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وقد ولدت الفنانة شادية في أحد الأحياء القريبة جدا من قصر عابدين الشهير وقد سميت عند ولادتها فاطمة ذلك الاسم الذي اختاره أبوها السيد أحمد كمال شاكر الذي كان رجلا منفتحا ويعمل مهندسا زراعيا وكانت أصوله تعود لمحافظة الشرقية، وعندما علم بخبر في إحدى المجلات الفنية في ذلك الوقت عن إحدى المسابقات التي تقوم شركة اتحاد الفنانين بتنظيمها قام على الفور بتشجيع ابنته الصغيرة فاطمة والتي كانت لا تزال صبية لم تبلغ ال16 ربيعا لتدخل عن طريق تلك المسابقة لعالم الفن والأضواء ومن هنا ولدت شادية الفنانة والممثلة والمغنية.

وقد كان عام 1947 هو عام التعارف بين شادية الفنانة وبين جمهورها المصري الذي حفظ وجها وأحبه لتصبح بعد ذلك التاريخ بأعوام قليلة واحدة من عمدان التمثيل والغناء في الشرق الأوسط، وتنوعت الأدوار التي أدتها شادية كثيرا لتستحق عن جدارة لقب دلوعة الشاشة ثم بعدها معبودة الجماهير ثم غول التمثيل كما وصفها الزملاء والنقاد في ذلك الوقت، وقد تجاوز عدد أدوارها في مشوارها الفني حوالي 100 دور وعمل سينمائي بالإضافة إلى مسرحية واحدة شهيرة هي مسرحية ريا وسكينة.

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