“رامز جلال” يثير حيرة جمهوره بعد ظهوره في فيديو بصحبة طفل

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تابع موقع مصر 365 قيام الفنان الشهير “رامز جلال” بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تسبب في حالة من الحيرة والجدل بين جمهور ومتابعي الفنان، حيث كان الفيديو يوضحه وهو يغني من طفل صغير يغني معه أغنية تتر برنامجه التلفزيوني الرمضاني “رامز توت عنخ آمون”.

وأظهر الفيديو الفنان “رامز جلال” وهو يقوم بتصوير طفل ويعني أغنية “رامز عنخ آمون”، وأشار الفنان خلال تصوير الفيديو أن الفنان “أحمد حلمي” هو من يقوم بتصوير الفيديو، وأظهر الفيديو الطفل وهو يغني تتر البرنامج في حالة من المرح والفرح التي سيطرت على الفنان “رامز جلال”.

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والجدل المثار حول هذا الفيديو جاء من خلال تعليق الفنان “رامز جلال” على الفيديو الذي نشره وعلق عليه قائلاً “بجد عرفت أربي تحت رعاية أحمد حلمي رامز جلال”، وهذا ما أثار حيرة معجبي الفنان حيث أن الفنان “رامز جلال” يفضل عدم ظهور أسرته ونجله الوحيد على وسائل الإعلام.

وتساؤل جموع معجبي الفنان “رامز جلال” هل هذا الطفل الظاهر في الفيديو هو نجل الفنان رامز جلال أم لا، أم أنه مجرد طفل من معجبي الفنان، ليتسبب في حيرة العديدين، وحاز مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع “إنستجرام” على نسبة مشاهدة عالية، بالإضافة إلى توجيه العديد من الأسئلة من قبل متابعي الفنان هل هذا هو ابنه الوحيد الذي يخفيه عن الإعلام أم لا؟ وخصوصاً بعد تعليقه أسفل الفيديو “عرفت أربي”.

وتم اكتشاف الأمر في النهاية حيث أن نهاية الفيديو أوضح صوت سيدة وهي تنادي الطفل الصغير باسم “يوسف” ومن المعروف أن نجل الفنان “رامز جلال” هو ياسر على اسم شقيقه الوحيد “ياسر جلال” بالإضافة إلى حب الفنان الشديد إلى إبعاد أسرته عن الإعلام، حتى أنه حتى الوقت الراهن لم يكشف بشكل صريح عن شكل ابنه وزوجة الفنان رامز جلال.

وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول بعض الصور التي زعموا أنها لزوجة الفنانة رامز جلال إلا أن الفنان تجاهل جميع التعليقات ولم يتم التأكيد إذا كان هذه الصورة لزوجته أم لا.

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