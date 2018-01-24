ضبط أقراص مخدرة بحوزة الفنانة “شيرين عبد الوهاب” بمطار القاهرة

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ضبطت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم أقراص مخدرة في حقيبة الفنانة شيرين عبد الوهاب، عند مغادرتها إلى باريس، وأن هذه الأقراص مهدئة وتعرف بإسم “الولام” وهو نوع مدرج بجدول 2، وبعد الكشف عن الأقراص، إكتشفت السلطات الأمنية أنها أقراص تعالج الإكتئاب”.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتقديم شهادة طبية تؤكد أنها تتناول هذا العقار بأمر من الطبيب المعالج لها، لأنها تعاني من الإكتئاب، وقامت الأجهزة الأمنية بالسماح لها بالسفر على رحلتها المتجهة إلى باريس”.

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