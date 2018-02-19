نقل “يسرا” إلى المستشفى أثناء تصوير مسلسل “بني يوسف”

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تابع موقع مصر 365 خبر عاجل ورد عن نقل الفنانة الكبيرة “يسرا” إلى مستشفى أثناء تصوير مسلسل جديد تحت مسمى “بنى يوسف” والذي من المقرر أن يتم عرضه خلاله السباق الرمضاني الدرامي القادم 2018.

وأثناء قيام الفنانة يسرا بتصوير أحد مشاهد المسلسل تعرضت الفنانة لإصابة في قدمها تم نقلها على إثرها الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب والإسعافات الأولية حتى تحسنت حالتها الصحية خلال الوقت الراهن.

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ومن المقرر أن يتم استكمال تصوير المسلسل “بني يوسف” قريباً بعد الانتهاء من أكبر عدد ممكن من تصوير مشاهد المسلسل قبل شهر رمضان القادم 2018، وتشارك الفنانة يسرا في بطولة المسلسل “نجلاء بدر، وأحمد حاتم، وشيرين رضا”.

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