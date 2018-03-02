خيانة الدولة المصرية.. تهمة تطارد هؤلاء الفنانين

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اعتاد الجمهور على أن يكون الفنان هو صوت الدولة الذي يعبر عن أحوالها ، لكن في الآونة الأخيرة اختلف الامر وبدلا من أن يدافع بعض الفنانين عن مصر أصبح البعض منهم يهاجم الدولة على الملأ، وقد ظهر عدد من الفنانين مؤخرا يهاجم الدولة المصرية سواء عن عمد أو بحسن نية ومن أهمهم:

رامي عصام: وقد قام رامي عصام مؤخرا بأحداث حالة من الصدمة بين المصريين بأغنيته الأخيرة “بلحة” التي أهانت الجيش والشرطة، حيث أعرب الجمهور عن استيائهم من الاغنية و إساءة استغلالها لمصر، خاصة أن مؤلف كلمات الأغنية جلال البحيري أصدر سابقا ديوان عنوانه “خير نساء الأرض” الذي من خلاله قد أساء إلى الحديث الشريف وإلى الجيش المصري، وردا على ذلك قام البعض بتقديم بلاغات ضد رامي عصام وجلال البحيري.

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شيرين عبد الوهاب: كما تسببت الفنانة شيرين عبد الوهاب في ضجيجا كبيرا على الساحة الإعلامية بعد حادثة البلهارسيا، عندما ردت على مشجعة لبنانية أثناء غناء أغنية. حيث طلبت المعجبة من شيرين غناء ” مشربتش من نيلها ” الشهيرة وردت شيرين على المعجبة قائلة “بلاش أحسن ليجيلك بلهارسيا وقد اعتبر الجمهور أن ذلك أساءة لصورة مصر أمام العالم، وقد حكمت محكمة جنح المقطم على الفنانة شيرين بالسجن 6 أشهر ودفع كفالة 5 آلاف جنيه.

تامر حسني: كما تم اتهام تامر حسني بالتزوير في الاوراق الرسمية وتقليد شعار الجمهورية من أجل التهرب من الخدمة العسكرية في عام 2006. وحكمت عليه محكمة الجنايات في القاهرة بالسجن لمدة سنة واحدة، وتم تخفيف الحكم لمدة ستة أشهر، وفي الاستئناف تم تبرئته ونقله للتجنيد.

رامي صبري: ومثل الفنان تامر حسني، واجه رامي صبري أيضا اتهامات بالتزوير في الأوراق الرسمية والتهرب من الخدمة العسكرية في العام الماضي، وقررت النيابة العسكرية احتجازه لمدة 15 يوما بانتظار التحقيق والترحيل إلى سجن مزرعة.

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