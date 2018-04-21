سمية وسعد ولطيفة يعزون شيرين في وفاة والدها

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قدم العديد من نجوم الفن ، مساء اليوم الجمعة ، واجب العزاء للفنانة شيرين عبد الوهاب ، في والدها الذي رحل قبل 3 أيام ، وذلك في مسجد المشير طنطاوي ، في التجمع الخامس .

ومن بين النجوم الذين حضروا ، لتقديم واجب العزاء للفنانة شيرين عبد الوهاب ، الفنانة أصالة ، الفنانة سمية الخشاب ، زوجها الفنان أحمد سعد ،الفنانة غادة عبد الرازق ، الفنان رامي صبري ، الفنانة كارمن سليمان ، الفنانة شذى ، الفنانة لطيفة ، والإعلامية وفاء الكيلاني .

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ووصلت شيرين عبد الوهاب ، إلى مسجد المشير طنطاوي ، في التجمع الخامس ، وذلك برفقة زوجها الفنان حسام حبيب ، عقب صلاة المغرب مباشرة ، لتلقي واجب العزاء ، في والدها ، الذي توفي الثلاثاء الماضي .