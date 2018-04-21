«البنكرياس» يقتل الموسيقي العالمي دي جي آفيتشي في عمان

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توفي الموسيقي والمنتج السويدي المشهور ، تيم بيرجلينج ، المعروف في العالم باسم “دي جي آفيتشي” ، أمس الجمعة ، داخل منزله في مسقط ، عاصمة سلطنة عمان .

وبحسب وكيل أعمال دي جي آفيتشي ، فإن الفنان الذي يبلغ من العمر 28 عاما ، توفي متأثرا بإصابته بمرض التهاب البنكرياس ، أمس الجمعة ، وذلك خلال عمله في مشروع جديد ، كان ينوي تقديمه قريبا .

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يذكر أن دي جي آفيتشي ، ولد في العام 1989 ، وبدأ مشواره المهني في الفن ، بالعام 2006 ، حيث اشتهر بفضل سينجلز “My Feelings for You” و”Seek Bromance” و”Blessed” و”Levels”.

وأدرجت مجلة “فوربس” ، دي جي آفيتشي ، في العام 2013 ، على قائمة موسيقيي دي جي العشرة الأكثر دخلا في العالم ، حيث بلغ دخله السنوي حينها ، 20 مليون دولار .

وترشح الفنان السويدي دي جي آفيتشي ، مرتين ، لجائزة Grammy الموسيقية ، لأفضل موسيقي الرقص ، بينما أعلن آفيتشي ، في العام 2016 ، أنه سوف يتوقف عن تقديم عروض موسيقية ، بسبب المشكلات الصحية التي عانى منها ، وتعهد حينها لجمهوره ، بأن يواصل مشواره الموسيقي.