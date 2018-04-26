«الأوبرا المصرية تضيء الرياض».. ليلة فنية مميزة في السعودية

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أقيمت مساء أمس الأربعاء ، الحفلة الموسيقية الأولى للأوبرا المصرية ، في مركز الملك فهد الثقافي ، في العاصمة السعودية الرياض ، وذلك تحت رعاية الدكتور عواد بن صالح العواد ، وزير الثقافة والإعلام السعودي ، وفي حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزير الثقافة.

وتشهد المملكة العربية السعودية الشقيقة ، عصرًا من الانفتاح الثقافي خلال الفترة الأخيرة ، سمح أخيرًا بقيادة النساء للسيارات ، إضافة إلى فتح دور للسينما ، وإقامة الفعاليات الفنيّة المختلفة ، بينها الحفل الذي أحياه النجم المصري تامر حسني .

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وزير الثقافة السعودي ، شاهد فور وصوله إلى المركز ، الفعاليات التي صاحبت العرض ، ومنها « معرض الصور الفوتوغرافية النادرة ، التي توثق تاريخ دار الأوبرا المصرية ، الذي يمتد إلى نحو قرن ونصف القرن ، منذ افتتاح الأوبرا القديمة في العام 1869 ، إضافة إلى أهم العروض التي قُدمت على مسرحها ، وحتى حادث احتراقها في العام 1971 ، فضلًا عن العروض التي قدمتها مجموعة من مواهب الجالية المصرية ، التي تقيم في مدينة الرياض ، وفرقة التخت الشرقي ، والفرقة الشعبية المصرية » .

وألقى الدكتور عواد بن صالح العواد ، وزير الثقافة والإعلام السعودي ، كلمة في بداية الحفل ، رحّب في بدايتها بالدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، والوفد المرافق لها ، المشارك في أولى فعاليات دار الأوبرا المصرية في الرياض .

وثمّن « العواد » ، حضور الوزيرة والمشاركة الفنية ، كما استعرض الجوانب الفنية والثقافية ، التي تنهض بها المملكة العربية السعودية ، في ظل دعم ورعاية ومساندة العاهل السعودي ، الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، من أجل تطوير قطاع الثقافة ، والارتقاء بالفنون ، وتقديم الجوانب المضيئة للموروث الثقافي للمملكة .

وعقب كلمة الوزير السعودي ، الدكتور صالح ، قدّمت فرقة الأوبرا المصرية ، احتفالية موسيقية كبيرة ، هي الأولى في العاصمة السعودية الرياض ، إذ عرضت خلالها أجمل المقطوعات الموسيقية لكبار الفنانين المصريين ، بمشاركة 45 فنانا وعازفا .

وعرضت في الحفل ، نماذج من روائع فن الموسيقى المصرية الأصيل ، تضمنت أغاني عمالقة الفن المصري ، من أمثال : محمد عبد الوهاب ، أم كلثوم ، عبد الحليم حافظ ، فريد الأطرش ، نجاة الصغيرة ، و شادية ، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية .

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي ، الدكتور عواد بن صالح العواد ، في تصريحات صحفية بهذه المناسبة ، إن احتفالية ليالي الأوبرا المصرية ، تأتي في إطار التعاون والتبادل الثقافي ، بين مصر والمملكة العربية السعودية .

وأشار العواد كذلك ، إلى أهمية هذه الفعاليات ، في تعزيز التواصل الثقافي ، وإطلاع المجتمع على فعاليات متنوعة ، تسهم في تطوير حركة الثقافة والفنون والإبداع ، في المملكة العربية السعودية .

وشهدت هذه الاحتفالية ، حضورا كبيرا ، ضم عددا من المسؤولين ، وعددا من الدبلوماسيين ، ونخبة من المثقفين السعوديين والمصريين ، ومختلف شرائح المجتمع .

وأعرب الجميع ، عن إعجابهم الشديد بالفن الراقي ، والمعزوفات المشهورة ، التي قدمتها الأوبرا المصرية ، مقدمين شكرهم وتقديرهم ، لإقامة مثل هذه الاحتفاليات الرائعة ، لإثراء الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية .

كما رافق الاحتفالية ، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، التي قدمتها مجموعة مواهب الجالية المصرية ، في المملكة العربية السعودية ، فضلا عن عروض فنية متنوعة ، ومعرض للصور الفوتوغرافية .