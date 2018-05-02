سما المصري تشعل السوشيال ميديا بسبب تقديمها برنامج ديني في رمضان

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تابع موقع مصر 365 حالة الجدل المثار حول الخبر الذي تم تداوله عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعرف تحت مسمى “السوشيال ميديا” عن التصريحات التي قد تم إثارتها للمرة الثانية على التوالي عن اعتزام “سما المصري” لتقديم برنامج ديني خلال شهر رمضان الكريم القادم تحت مسمى “أهل العلم”.

وقد أثارت تلك التصريحات حالة من الغضب والضيق، كما قد تم مقابلة الخبر بهجوم من بعض رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي لما تضمنه البرنامج من طرح للعديد من المشكلات الاجتماعية ومناقشتها من خلال منظور الدين الإسلامي.

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ومن المقرر أن يتم عرض “برومو” الخاص ببرنامج “اهل العلم” المقرر تقديمه من قبل سما المصري يوم الأربعاء القادم، ويجدر هنا الإشارة أن سما المصري قد أثارت نفس الأزمة الحالية خلال العام السابق 2017 حينما صرحت عبر حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزامها تقديم برنامج ديني تحت عنوان “مين مسؤول” على أحد القنوات الفضائية.

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