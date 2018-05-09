لهذه الأسباب.. «العدل جروب» تحذف صوت فضل شاكر من تتر «لدينا أقوال أخرى»

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قررت شركة « العدل جروب » ، حذف صوت الفنان فضل شاكر ، من على تتر مسلسل « لدينا أقوال أخرى » ، بطولة الفنانة يسرا ، والمقرر طرحه في رمضان المقبل ، على أن تطرح الشركة تتر المسلسل ، موسيقى دون غناء فقط .

وذكرت « العدل جروب » ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ، أن قرارها بحذف صوت فضل شاكر من على تتر « لدينا أقوال أخرى » ، يأتي احتراما وتقديرا للشعب اللبناني ، وجيشه الباسل .

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وأضافت الشركة ، في بيانها : « نظرا للعلاقات الفنية والتاريخية بين مصر ولبنان ، والتي أثمرت عن اعتبار الفنان اللبناني مصري الهوية ، والعكس صحيح ، فإننا حين فكرنا في الاستعانة بالفنان فضل شاكر ، لغناء تتر مسلسل الفنانة الكبيرة يسرا ، كانت اعتباراتنا فنية بحتة » .

وتابعت « العدل جروب » : « لم يدر بخلدنا أن مشكلته مازالت قائمة ، وأن تعاوننا معه هو الطبيعي ، كما حدث مع الفنانة نوال الزغبي ، في العام الماضي » .

وزادت الشركة في بيانها : « لما علمنا أن مشكلته لم تحل ، وهناك علامات استفهام بشأن موقفه القانوني ، ونظرا لاعتقادنا الدائم أن الفن يوحد الشعوب ولا يفرقها ، فإننا احتراما لمشاعر الإخوة في لبنان ، قررنا الاستغناء عن صوت فضل شاكر ، ولن يكون موجودا على تتر مسلسل يسرا » .

واختتمت « العدل جروب » بيانها ، قائلة : « نكن ونحترم كل المشاعر ، وليس في نيتنا إلا الفن والانتصار له ، وهذا ما هو معروف عن ( العدل جروب ) ، طوال مشوارها الفني » .