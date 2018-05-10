فضل شاكر يرد على قرار حذف صوته من تتر «لدينا أقوال أخرى»

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قررت شركة « العدل جروب » ، حذف صوت الفنان فضل شاكر ، من على تتر مسلسل « لدينا أقوال أخرى » ، للفنانة يسرا ، والمقرر عرضه على موسم رمضان 2018 .

من جانبه ، قال الإعلامي وائل الإبراشي ، مقدم برنامج « العاشرة مساء » ، المذاع على فضائية « دريم » ، مساء أمس الأربعاء ، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالفنان اللبناني فضل شاكر ، للتعرف على رأيه ، بعد قرار « العدل جروب » ، حذف تتر مسلسل « لدينا أقوال أخرى » .

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وأوضح الإبراشي ، أن فضل شاكر ، أخبره بأنه « كان على الشركة المنتجة ، عدم الرضوخ لمطالب منتقديه » ، معربا في الوقت ذاته ، عن جاهزيته « لمواجهة أي حد يملك دليلا بالتورط في القتل » ، وكان صوته « ينم عن حزن شديد » .

وزاد الإعلامي : « فضل شاكر قال لي : كل ما أغرد تغريدة أو أغني أغنية ، ألاقي الناس تطلع تنهش فيا كده » .