أحلام الأفضل.. «دموع» تفوز بلقب «أحلى صوت»

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بعد منافسة قوية مع المتسابقين ، فازت العراقية « دموع » من فريق الفنانة الإماراتية أحلام ، بلقب « أحلى صوت » ، في برنامج « ذا فويس » ، المذاع على فضائية « إم بي سي مصر » ، والذي كانت آخر حلقاته ، أمس السبت .

وحازت « دموع » ، على أعلى نسبة تصويت ، في العرض النهائي المباشر ، من قبل الجمهور ، وحسمت اللقب لصالحها ، وانضمت إلى « نداء شرارة ، ستار سعد ، ومراد بوريكي » ، الذين فازوا بألقاب المواسم الثلاثة السابقة .

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وتنافست « دموع » في الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع ببرنامج « ذا فويس » ، مع يوسف السلطان من فريق عاصي ، هالة مالكي من فريق إليسا ، وعصام سرحان من فريق حماقي ، لكن الجمهور صوت للمتسابقة العراقية . لتفوز في نهاية الأمر بلقب « أحلى صوت » .