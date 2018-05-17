مواعيد مسلسلات رمضان 2018 على قناة MBC 1: موعد مسلسل أبو عمر المصري والعاصوف

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مصر 365 ينشر مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018 على قناة MBC1 بعد الإعلان الرسمي عن خريطة المسلسلات ومواعيد عرضها، وتعرض قناة MBC مسلسل الفنان أحمد عز “أبو عمر المصري” ومسلسل الفنان ناصر القصبي، والكثير من المسلسلات الممتعة.

مواعيد مسلسلات رمضان 2018 على قناة MBC1

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يعرض مسلسل “أبو عمر المصري” بطولة الفنان أحمد عز وامل بو شوشة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

يعرض مسلسل “طريق” بطولة الفنان عابد فهد ونادين نجيم في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر والساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية على قناة mbc4.

يعرض مسلسل “الهيبة 2- العودة” بطولة الفنان تيم حسن ونيكول سابا في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر والعاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يعرض مسلسل “العاصوف” بطولة الفنان ناصر القصبي في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية.