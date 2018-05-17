مواعيد مسلسلات رمضان 2018 على قناة MBC مصر: موعد مسرح مصر وسلسال الدم ورامز تحت الصفر

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مصر 365 ينشر مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2018 على قناة MBC مصر بعد الإعلان الرسمي عن خريطة المسلسلات من قبل إدارة MBC ، وتعرض قناة MBC مسلسل سلسال الدم ومسرح مصر وقانون عمر وبرنامج رامز تحت الصفر ، والكثير من المسلسلات الممتعة.

مواعيد مسلسلات رمضان 2018 على برنامج MBC مصر

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يعرض مسلسل “سلسال الدم” الجزء الخامس بطولة عبلة كامل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.

يعرض برنامج رامز تحت الصفر لرامز جلال في تمام السابعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والثامنة مساءًا بتوقيت السعودية.

يعرض مسلسل “خفة يد” بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية.

يعرض “مسرح مصر” في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مصر والساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية.

يعرض مسلسل “قانون عمر” بطولة حمادة هلال في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مصر والواحدة بتوقيت السعودية.

يعرض مسلسل “سك على اخواتك” بطولة علي ربيع وصبري فواز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

يعرض مسلسل “ممنوع الاقتراب والتصوير” بطولة زينة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.