هل البرنامج مجرد تمثيل؟ إليك عدة أخطاء تؤكد فبركة «رامز تحت الصفر»

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بمجرد عرض برنامج «رامز تحت الصفر» أمس الخميس، مع الفنانة هند صبري، اكد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر، أن هناك عدة أخطاء تؤكد فبركة مقالب رامز كما هو الحال في كل عام حسب قولهم، مستندين إلى عدة ملاحظات حقيقية ظهرت في البرنامج.

حقائق تؤكد فبركة رامز تحت الصفر

ذكر المنتقدون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة أخطاء مستندين إليها في تأكيد فبركة رامز تحت الصفر، نسردها في السطور الآتية.

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1- وضع كاميرات التصوير في مكان قريب جدًا من الفنانة ياسمين صبري، بشكل واضح جدًا بحيث يسهل ملاحظتهم.

2- وجود عدة كاميرات مشتتة في عدة أماكن ومواضع تصوير احترافية ومثالية للتصوير، كل هذا وسط الثلوج البيضاء التي يسهل ملاحظة أي شئ غريب فيها!.

3- تصوير الضيف من أعلى بطريقة احترافية بواسطة طيارة بدون طيار مجهزة للتصوير، وهو ما يؤكد تصوير البرنامج بطريقة احترافية لإيهام المشاهد بأن المشهد حقيقي وتساءل البعض ما إذا كان الضيف يعلم أنه يتم تصويره طوال الطريق باستخدام الطائرة.

4- ظهور رامز جلال بشخصية كوبر مع العديد من الأخطاء في الماسك المستخدم مما يؤكد أن الشخصية مفتعلة ويسهل ملاحظتها من قبل أي مصري شاهد مباريات معدودة للمنتخب.

5- استخدام رامز جلال لكلمات شعبية “مصرية” ليست في اللغة الإسبانية، ولم تعلق ياسمين صبري عليها رغم وضوحها في الحوار!

6- قال البعض أن أغلب الضيوف المشاركين في البرنامج يتم استضافتهم كل عام في برنامج مقالب مختلف وهو ما يجعل وقوعهم في المقلب “صعب” نظرًا لخبرتهم في المقالب، أو ربما معرفتهم بالمقلب قبل بدايته!

في النهاية، هي أخطاء لاحظها المشاهدون، إذا كان لك رأي آخر شاركنا في التعليقات.