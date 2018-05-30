تشييع جنازة مديحة يسري.. و«الوزراء» ناعيا الراحلة: مسيرة فنية راحلة

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بخالص التعازي وأحر المواساة ، أعلن مجلس الوزراء ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، اليوم الأربعاء ، نعيه للفنانة الراحلة مديحة يسرى ، مقدما العزاء إلى محبيها ، في سائر الأقطار ، وأسرة الفن المصري العريق ، راجيا الله عز وجل ، أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته ، وأن يسكنها فسيح جناته ، ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وفي بيان عنه اليوم الأربعاء ، أعرب رئيس مجلس الوزراء ، عن تقديره للمسيرة الفنية الحافلة ، للفنانة الراحلة مديحة يسري ، التي قدمت خلال مشوارها الفني ، رصيدا ثريا من الأعمال الفنية ، كما جسدت العديد من الأدوار والشخوص ، بأداء يتسم بالسهولة والصدق والاتقان .

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وثمن المهندس شريف إسماعيل ، دور الرعيل الأول في الفن المصري ، الذي تنتمي إليه الفنانة الراحلة ، قائلا إنه ساهم في التطور الكبير ، الذي شهدته السينما والتليفزيون ، اللذان يشكلان أحد أهم محددات القوة الناعمة لمصر .

وشيعت اليوم الأربعاء ، جنازة الفنانة الراحلة مديحة يسري ، من مسجد نفيسة في القاهرة ، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم ، على رأسهم ، الفنانين ، نجلاء فتحي ، نبيلة عبيد ، لبلبة ، ليلى علوي ، دلال عبد العزيز ، إلهام شاهين ، سمير صبري ، رجاء الجداوي ، ورئيس نقابة المهن التميلية ، أشرف زكي ، وعدد آخر من نجوم الفن .