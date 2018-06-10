أفلام عيد الفطر 2018 وأقوى العروض المنتظر تقديمها بمناسبة العيد ومواعيد العرض

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أفلام عيد الفطر 2018 وأقوى العروض المنتظر تقديمها بمناسبة العيد وكذلك مواعيد العرض والقنوات الناقلة للأفلام نقدمها لكم من موقعنا، موقع مصر 365، حيث من المنتظر أن تشهد مناسبة عيد الفطر 2018 منافسة قوية بين مجموعة من أهم العروض الفنية والتي سيتم تقديمها للشاشة بمناسبة عيد الفطر 2018.

الجدير بالذكر أنه يمكن اعتبار مناسبة عيد الفطر بمثابة ساحة للتنافس بين الأفلام الجديدة التي يتم عرضها لأول مرة، فكعادة كل عام، يبهرنا النجوم الكبار بمجموعة رائعة من الأفلام التي تتنافس فيما بينها من حيث الجودة، وبالطبع من المنتظر ألا تقل حدة المنافسة بين عروض الأفلام هذا العيد عن الأعياد السابقة.

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ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال، أفلام عيد الفطر 2018 وكل ما يتعلق بالعروض التي سيتم تقديمها في السينما وعلى شاشات التلفزيون بمناسبة عيد الفطر، وأهم الأفلام التي لا يجب أن تفوتك، تابعونا.

أفلام عيد الفطر 2018

تستعد السينمات المصرية وشاشات التلفزيون العربية الآن لطرح مجموعة رائعة من الأفلام المتنوعة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2018، حيث سنقوم من خلال هذا المقال بتوضيح أهم الأفلام التي سيتم تقديمها للمشاهدين بمناسبة عيد الفطر، وكذلك موعد عرض الأفلام والقنوات التي ستقوم بنقلها.

وتتنوع الأفلام التي ستم تقديمها بمناسبة عيد الفطر ما بين الكوميديا والرعب والإثارة والتشويق والأكشن، ويرجع هذا إلى إختلاف أذواق المشاهدين، مع محاولة السينما المصرية إرضاء جميع المشاهدين وحيازة إعجابهم بالعروض التي سيتم تقديمها بخصوص العيد، وإليكم نبذة مختصرة عن أهم الأفلام التي سيتم تقديمها على شاشات التلفزيون وفي السينما بمناسبة عيد الفطر المبارك 2018.

فيلم بني آدم

يعتبر هذا الفيلم بمثابة مفاجأة للجميع، حيث يقوم الفنان يوسف الشريف بتقديم بطولة هذا الفيلم ولأول مرة، وذلك بعد أن غاب عن تقديم الأفلام لمدة 9 سنوات، هذا بجانب أن يوسف الشريف لم يبهرنا كعادة بعمل درامي متميز في رمضان 2018، وهو ما أحزن الكثير من المشاهدين، وبالطبع فإن الجميع في انتظار هذا العمل الذي من المنتظر أن يكون مبهر كعادة الأعمال التي يقدمها يوسف الشريف.

يشارك في تقديم الفيلم كلاً من الفنانة “دينا الشربيني” والفنان “أحمد رزق”، والفيلم من انتاج عمرو سليم، وإخراج “أحمد نادر جلال”، والفيلم تابع لتصنيف الأكشن.

فيلم حرب كرموز

فيلم حرب كرموز من بطولة الفنان “أمير كرارة” ممثل الأكشن المعروف، والذي أبهرنا على مدار هذا العام والعام الماضي بأعمال درامية رائعة، “مسلسل كلبش1” رمضان الماضي، و “كلبش 2” رمضان 2018، كما قام الفنان “أمير كرارة” في عيد الفطر 2017 بتقديم فيلم الأكشن الرائع هروب اضطراري، وسيقوم هذا العيد بتقديم فيلم “حرب كرموز”.

فيلم حرب كرموز من بطولة الفنان “أمير كرارة” ويشاركه في البطولة الفناة “روجينا” والفنانة “غادة عبدالرازق”، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم نجاح باهر، كعادة أعمال الفنان “أمير كرارة” خلال الفترة الأخيرة.

فيلم ليلة هنا وسرور

الفيلم من بطولة الفنان “محمد إمام”، والذي غاب عن الشاشة رمضان 2018، حيث كان يستعد لتصوير فيلمه “ليلة هنا وسرور”، والفيلم من بطولة الفنان “محمد إمام”، والفنان “فاروق الفيشاوي”، والفنانة “ياسمين صبري”، والمخرج “حسين المنباوي” وتأليف “مصطفى صقر”.

فيلم الديزل

الفيلم من بطولة الفنان “محمد رمضان” نجم الأكشن الشهير، والفنانة “ياسمين صبري”، وهو فيلم تشويق وإثارة، تدور أحداث الفيلم حول قصة الحب التي ستنشأ بين الفنان “محمد رمضان” والفنانة “ياسمين صبري”.

الفيلم من إخراج “كريم السبكي”، وقد تبقى مجموعة من المشاهد بسبب غياب الفنانة ياسمين صبري، والتي قامت بتصويرهم بعد عودتها.

فيلم كارما

الفيلم من بطولة “عمرو يوسف” والفنان “ماجد المصري”، والفنان “خالد الصاوي” والفنانة “وفاء عامر”، والفنانة “غادة عبد الرازق” والفنانة “زينة”.

الفيلم من إخراج “خالد يوسف”، و “عدنان زاهر”، والمؤلف “خالد يوسف”.

فيلم مجهول

قصة الفيلم تجسد التشويق والكوميديا، والفيلم من بطولة الفنان العظيم “أحمد حلمي”، ومخرج الفيلم هو “خالد مرعي”.