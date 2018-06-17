وفاة الفنان ماهر عصام عن عمر يناهز 38 عام

منذ 1 ساعة أخبار الفن
وفاة الفنان ماهر عصام عن عمر يناهز 38 عام

توفي منذ قليل الفنان الشاب ماهر عصام بعد أن تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الثامنة والثلاثين عاماً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفنان الشاب ماهر عصام قد تعرض إلى “أزمة مرضية” دخل على أثرها “مستشفى إمبابة العام”، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، وهو مصاب بغيبوبة تامة.

ومن المتعين تشييع جنازة الفنان الشاب ظهر اليوم الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، بعد أن أصيب بنزيف حاد في المخ مساء أمس الجمعة.