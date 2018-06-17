السقا ينعي ماهر عصام عبر تويتر: أطيب خلق الله أبو قلب طفل

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قام الفنان أحمد السقا بنعي الفنان الشاب الراحل ماهر عصام عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث دون السقا “ماهر عصام أطيب خلق الله أبو قلب طفل رحمة الله عليك يا رب”.

هذا وقد تم الإعلان منذ لحظات قليلة عن وفاة الفنان الشاب ماهر عصام عن عمر يناهز الثمانية وثلاثين عام بعد أن تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد القائمة في مدينة السادس من أكتوبر بعد إصابته بجلطة في المخ دخل على إثرها في غيبوبة تامة ليفارق الحياة بعدها.

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أقرا المزيد وفاة الفنان ماهر عصام عن عمر يناهز 38 عام.