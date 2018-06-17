عبدالوهاب ناعياً ماهر عصام: مع السلامة يا ماهر.. وإلى اللقاء

منذ 40 دقيقة أخبار الفن
عبدالوهاب ناعياً ماهر عصام: مع السلامة يا ماهر.. وإلى اللقاء
ماهر عصام

بعد الإعلان عن رحيل الفنان ماهر عصام قام الفنان فتحي عبدالوهاب عبر حسابه الشخصي عبر موقع تويتر بنعيه قائلاً “مع السلامة يا ماهر وإلى اللقاء”.

وقد تم الإعلان عن وفاة الفناة الشاب ماهر عصام عن عمر يناهز الثامنة وثلاثين عاماً بعد إصابته بجلطة في المخ ليتم نقله على أثرها إلى مستشفى إمبابة، وبعدها إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية لنقل الفنان الشاب ليدخل في غيبوبة تامة ليتوفى على أثرها.

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