وفاة الفنانة آمال فريد عن عمر ناهز 76 عاما

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توفيت الفنانة المصرية آمال فريد ، صباح اليوم الثلاثاء. في مستشفى شبرا العام ، بعد صراع مع المرض ، عن عمر ناهز 76 عاما ، وذلك حسب ما أعلن الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن الفنانة آمال فريد ، دخلت غرفة العناية المركزة ، في مستشفى شبرا العام ، مساء أمس الإثنين ، متأثرة بتعرضها لأزمة صحية ، وتلقت الرعاية اللازمة ، حتى وافتها المنية ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء .

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وبناء على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، نقلت الفنانة الراحلة آمال فريد ، إلى مستشفى شبرا العام ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين ، حيث اقترحت وزارة التضامن الاجتماعي ، علاج الفنانة الراحلة على نفقة الدولة ، في مستشفى شبرا العام .