دفن الفنانة آمال فريد في سرية تامة ودون جنازة.. تعرف على الأسباب

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صرح عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الفنان “إيهاب فهمي” عن دفن جثمان الفنانة الراحلة القديرة “آمال فريد” بدون جنازة إلى جانب عدم التصريح بوفاتها تنفيذاً لوصيتها قبل رحيلها.

وقد أوصت الفنانة “آمال فريد” بعدم إقامة عزاء لها، حيث أنها ترغب في توديع الدنيا في صمت، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم الموافق الثلاثاء في “مستشفى شبرا العام” عن عمر يناهز الثامنين عاما.

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وقد تعرضت الفنانة الراحلة لوعكة صحية خلال شهر أبريل السابق لعام 2018 تسبب في نقلها على مستشفى المعلمين، وبعد أن تحسنت حالتها الصحية قد غادرت المستشفى، وانتقلت إلى الإقامة في أحد دور المسنين القائمة في “مصر الجديدة”.

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