هنيدي يدعم مصر أمام روسيا: «يا رب نكسب عشان 28 سنة عشناهم بنتذل من مجدي عبدالغني»

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أعلن الفنان الكوميدي محمد هنيدي ، اليوم الثلاثاء ، دعمه ومؤازرته لمنتخب مصر ، في ثاني مبارياته ضمن بطولة كأس العالم 2018 ، أمام المنتخب الروسي .

وغرد هنيدي ، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة ، « تويتر » : « يارب وفقنا ، لو مش عشان الـ100 مليون ، عشان كابتن مجدي عبد الغني ، عشان 28 سنة عاشهم جيلنا ، جيل التسعينيات. وهو بيتذل كل يوم وكل ساعة من الكابتن » .

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ويخوض المنتخب المصري ، ثاني جولاته ضمن دور الـ32 في كأس العالم ، حيث يلتقي المنتخب الروسي ، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، على ملعب « كريستوفسكي » .