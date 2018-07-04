الألبومات الغنائية صيف 2018: تعرف على الألبومات المطروحة هذا الصيف ومواعيد الطرح

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الألبومات الغنائية صيف 2018 نقدمها لكم، حيث ينتظر عشاق الأغنية المصرية موسم غنائي ساخن للغاية خلال فصل الصيف ومنافسة ساخنة أيضًا بين عدد من الأسماء الكبيرة في الأغنية المصرية والعربية، فمن من المنتظر أن يشارك في سباق الصيف نجوم الصف الأول وبينهم: عمرو دياب، ومحمد منير، ومحمد حماقي، وتامر حسني، إلى جانب إليسا، وشيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من النجوم الشباب.

الألبومات الغنائية صيف 2018

ومن المتوقع أن ينتهى المطرب “محمد منير” من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه، استعدادا لطرحه خلال أسابيع، ويتعاون الكينج مع الموسيقار الألماني العالمي “رومان بونكا” في أغنيتين كان قد انتهى من تسجيلهما منذ عدة أيام، ولكنه لم يستقر حتى الآن على اسم الألبوم.

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وكان قد تمكن المطرب عمرو دياب قبل عدة أيام من تصوير البوستر الدعائي لألبومه الغنائي الجديد، والذى من المرجح ان يتم طرحه في شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن أوشك على الانتهاء من كافة تفاصيله، ويفاضل الآن بين عدد من الأغنيات التي سيضمها الألبوم، بعد أن انتهى من تسجيل 15 أغنية، ويضم الألبوم 10 أغنيات فقط.

ويسعى الهضبة لتحقيق نفس النجاح الذي حققه ألبومه الأخير “معدي الناس”، والذي حصد من خلاله نسبة مبيعات واستماع كبيرة على موقع “يوتيوب”.

وينضم إلى السباق أيضًا المطرب “محمد حماقي” الذي انتهى من تسجيل جميع الأغاني لألبومه القادم، ويتعاون فيه مع عمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر علي، ومحمد يحيى، ومحمد النادي، ومدين، وشريف بدر، وودود، ومن المعروف ان آخر ألبومات حماقي كان ألبوم “عمره ما يغيب” الذي طرح عام 2015، وضم 15 أغنية.

ويشارك المطرب “تامر حسني” أيضا في سباق الصيف الغنائي بعد غيابه لمدة عامين، وكان قد تمكن تامر من وضع اللمسات النهائية عليه، ويتعاون فيه مع عدة شعراء أبرزهم: أيمن بهجت قمر، وعمر تيام، وأمير طعيمة، ومحمد شفيق، ومحمد يحيى.

الأصوات النسائية في صيف 2018

ومن الأصوات النسائية، تدخل المطربة شيرين عبد الوهاب سباق الموسم الصيفى بألبوم جديد، وكانت قد انتهت بالفعل من تسجيل جميع أغانيه، ويضم 14 أغنية تعاونت فيها مع أيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وبهاء الدين محمد، وتوما، وكان آخر ألبومات شيرين قد طرح فى 2015

بالإضافة الى ألبوم المطربة اللبنانية إليسا، والذي يضم 14 أغنية كذلك، بين ألبومات الصيف، بعد أن تأجل طرحه منذ أعياد الربيع الأخيرة إلى أغسطس، ويحمل الألبوم عنوان “إليسا 11”.

ويشهد الألبوم استمرار التعاون بين إليسا وعدد من الملحنين والشعراء بينهم: رامي جمال، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، وأحمد عبد السلام، بالإضافة لشقيقها الموزع كميل خوري.

وكذلك يستعد المطرب “تامر عاشور” لطرح ألبومه الجديد الذي انتهى من تسجيل عدد كبير من أغاني، ويضم 11 أغنية، ولكن لم يستقر تامر على اسم الألبوم حتى الآن.

ويتعاون عاشور في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: نادر عبد الله، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وجمال الخولي، وعمرو يحيى، ومحمد رفاعي، وأحمد المالكي، وهشام صادق، ومدين، وتامر علي.

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