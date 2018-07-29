فاجعة تصيب الوسط الفني بعد الإعلان عن وفاة الفنان مصطفى العلي

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تم الإعلان منذ وقت قليل عن وفاة الفنان الشاب “مصطفى العلي” بعد أن أعلن عدد من أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان الشاب دون أي تفاصيل عن الوفاة.

وقد أعلن أحد أصدقاء الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي عن موعد صلاة الجنازة على الفنان مصطفى العلي في مدينة غمرة أمام منزله وسوف تكون الدفنة في “مدينة طوخ”.

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وقد أعلنت الفنانة الشابة “إنجي خطاب” عن تفاصيل وفاة الفنان الشاب من خلال موقعها عبر “فيس بوك” قائلة “مصطفى العلي مات من يومين وهو نايم في بيته لوحدة، ومحدش حس بيه، ولا عرف أنه مات غير النهاردة لما شمو ريحة طالعة من شقته وقعدو يخبطو مبيردش كسروا الباب لاقوه ميت لوحدة ومحدش حس بيه”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفنان الشاب مصطفى العلي قد بدأ مشوراه الفني من خلال “مسرح الجامعة” كما شارك في العديد من المسلسل والأعمال الفنية منها مسلسل “الحكر” مع الفنان القدير فتحي عبدالوهاب، وكان أخر أعماله مسلسل “البارون” مع الفنان عمرو عبدالجليل.

وقد تسبب خبر وفاة الفنان الشاب الذي تم الإعلان عن وفاتها في ليلة السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو فاجعة كبرى داخل الوسط الفني بسبب صغر سن الفنان.

وقد بلغ عدد الأعمال الفنية التي شارك فيها مصطفى العلي حوالي ثلاثة عشر مسلسل، وفيلم سينمائي، ومنها مسلسل “شهادة ميلاد”، ومسلسل “الإكسلانس”.

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