موعد عرض فيلم مجرد فنجان.. ومكان عرضه

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أعلنت الشركة التي تقوم على إنتاج فيلم “مجرد فنجان” على استعدادات لإقامة “العرض الخاص بالفيلم” في قاعة الكلمة التابعة لساقية الصاوي القائمة في الزمالك يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وسوف يحضر عرض الفيلم القائمين على صناعته وعدد من أبطال الفيلم وعدد من الفنانين الشباب، وتدور أحداث فيلم مجرد فنجان حول 3 أشخاص يواجهون مصير سيئ بعد “قراءة الفنجان لهم”.

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مدة الفيلم حوالي أربعون دقيقة، كما فتحت الشركة المنتجة باب الحضور مجاناً للجماهير، وفيلم “مجرد فنجان” بطولة ندى المصري، سارة شهاب، وسها شوقي، ورغدة جلال الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد سمير، وخالد مصطفى.

الفيلم من تأليف “أحمد سمير”، ومن إنتاج “يتوبيا برودكشن”، ومدير تصوير الفيلم هو “محمد معروف”، ومن إخراج أحمد سمير، ورامي هاني، وينظم العرض “شركة بلو لوتس للدعاية والإعلان” تحت إدارة كلاً من شروق جمال، وجمال عسال.

فيلم مجرد فنان مرشح للعرض في عدد من المهرجانات السينمائية منها “مهرجان الجونة في دورته الثانية” والمقرر البدء في فعاليته خلال شهر سبتمبر القادم لعام 2019 ، ومهرجان الخرطوم السينمائي، وكذلك مهرجان القاهرة في دورته القادمة.

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