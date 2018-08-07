برومو فيلم “بني آدم” يتخطى الـ مليون مشاهدة في 48 ساعة

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حظى برومو فيلم “بنى آدم” للنجم يوسف الشريف بما يقرب مليون مشاهدة فى 48 ساعة فقط من طرحه على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

ومن المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى المقبل، ومن المتوقع أن يزيد الرقم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن العمل يعد من اقوى أفلام الموسم هذا العام.

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وفيلم “بنى آدم” فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسى، برئاسة أحمد بدوى، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد وبيومى فؤاد، والفيلم يمثل عودة ليوسف الشريف للسينما بعد غياب 9 سنوات بعد أن قدم فيلم “العالمى”.

وكان يوسف الشريف قد قرر الغياب عن موسم دراما رمضان الماضى لرغبته فى تقديم فيلم قوى يعود به إلى السينما على أن يعود إلى الدراما فى رمضان المقبل، وكان آخر أعماله “كفر دلهاب” الذى تم عرضه العام الماضى، وشارك فى بطولته محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، رامز أمير، هادى الجيار، أحمد سعيد عبد الغنى، مى القاضى، محمود حجازى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

جدير بالذكر أن فيلم “بني آدم” يدخل المنافسة على كعكة إيرادات أفلام عيد الأضحى بالغضافة إلى 7 أفلام أخري متنوعة، في موسم سينمائي استثنائي، أبرز هذه الأفلام التي من المقرر طرحها هي: فيلم “الديزل” للنجم محمد رمضان، وفيلم “122” للنجم أحمد الفيشاوي يشاركه أحمد داوود وطارق لطفي، وفيلم “تراب الماس” للمخرج مروان حامد عن قصة أحمد مراد والتى تحمل نفس الإسم وبطولة النجم آسر ياسين ، وفيلم “البدلة” للنجم تامر حسني يشاركه البطولة أكرم حسني صاحب الشخصية الكوميدية ” أبو حفيظة” بالإضافة لفيلم “الكويسين” للنجم أحمد فهمي.