حقيقة رفع قيمة رسوم النظافة المضافة على فاتورة الكهرباء لـ 24 جنيهًا

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تناولت بعض المواقع الإخبارية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية خبرًا عن نية الحكومة في رفع قيمة رسوم النظافة المضافة على فاتورة الكهرباء من 8 جنيهات إلى 24 جنيهًا.

وبخصوص هذا الأمر، ذكر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك استهدافا لبعض مؤسسات الدولة من خلال بث سموم الشائعات الكاذبة تجاهها خلال الفترة الماضية، والتى منها الخبر المزعوم عن رفع قيمة رسوم النظافة المضافة على فاتورة الكهرباء.

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وأكد حمزة، في تصريح صحفي، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لا تنوي ولم تصدر أى قرار بشأن رسوم النظافي مشيرا أن هذا الخبر مجرد شائعة، طالت وزارة الكهرباء، مشددًا على ضرورة توخي الحذر عند نقل المعلومة لأن منها الكثير مغلوط لاسيما ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”أو غيره، مؤكدا أن هذا الحديث عار تماما من الصحة.

وطالب “حمزة”، وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والتحقق من مصدر أي معلومة قبل الحديث عنها، لافتَا إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بتجميع رسوم النظافة لصالح المحليات وفقًا لقرار مجلس الوزراء.