زحام شديد أمام سينمات وسط البلد في ثالث أيام عيد الأضحى

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سينمات وسط البلد، حيث شهدت السينمات حالة من الزحام الشديدة وسط تهافت الشباب المصري في حجز مقاعدهم في السينمات من أجل مشاهدة أفلام العيد.

ويبدو أن الموسم السينمائي خلال فترة عيد الأضحى المبارك يشهد منافسة ضارية وشرسة بين الأفلام المطروحة خلال تلك الفترة وهو فيلم الديزل للفنان الشاب محمد رمضان، وفيلم البدلة للفنان تامر حسني، وفيلم “بنى آدم” للفنان يوسف الشريف.

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كما تعرض أيضا فيلم “الكويسين” بطولة الفنان أحمد فهمي، و فيلم “تراب الماس” للفنانة منة شلبي، والفنان آسر ياسين، وفيلم بيكيا للفنان محمد رجب الذي تذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى حتى الوقت الراهن.

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