بالفيديو.. إنذار على يد محضر للمصنفات الفنية ضد فيلم «الديزل»

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تقدم المحامي أيمن محفوظ المحامي بإنذار على يد محضر لرئيس الرقابة على المصنفات الفنية بصفته، ضد فيلم «الديزل» للنجم محمد رمضان، بهدف حذف عدد من المشاهد التي تشوه صورة الشرطة والشخصيات العامة في المجتمع.

وقال محفوظ في مداخلته الهاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» مع الإعلامي وائل الإبراشي : “بطل الفيلم يقوم بقتل أكثر من 20 شخصا بدون أن يتم محاكمته، وهي مشاهد ليس لها أي تأثير في أحداث الفيلم؛ لأنها تمثل صورة من صور العنف، بالإضافة إلى مشاهد تعاون الشرطة مع المجرمين، وهو ما يسيء لصورة الشرطة في مصر، ونحن في مرحلة صعبة”.

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وتابع المحامي مقدم الإنذار، أن حرية الإبداع لا تتعارض مع حقوق الوطن فلا يجب تشويه، مضيفًا أن مشاهد العنف وتناول المشروبات الكحولية لا يمكن أن تكون الرقابة على المصنفات وافقت عليها، موضحا: “بطل الفيلم حاول تصدير شرب الخمور للشباب، بأنها رمز للوجاهة، وأفلام محمد رمضان تمثل صورة من صور البلطجة وتشوه المجتمع المصري، وتصدر أن صفوة المجتمع بيتسلوا بقتل الأفراد” حسبما ذكر

وينافس محمد رمضان في موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم «الديزل» الذي تم طرحه في أول أيام العيد.

وكانت حصيلة الإيرادات التي حققها الفيلم حتى، أمس الأحد الموافق 26 أغسطس، نحو 948,654 جنيه، أي حوالي 900 ألف جنيه، وبذلك يحافظ «الديزل» على المركز الثاني ضمن إجمالي إيرادات أفلام عيد الأضحى.

فيلم «الديزل» من إخراج كريم السبكي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، ويشارك في بطولته الفنان محمد رمضان وياسمين صبري وهنا شيحة وفتحي عبد الوهاب وتامر هجرس.

تدور أحداث الفيلم حول الدوبلير “بدر الديزل”، الذي يعيش في حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة “دنيا الصياد”، التي تعمل خطيبته “عفاف” مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها..