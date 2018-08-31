تفاصيل الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي

Advertisements

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن تفاصيل برنامج الدورة الثانية للمهرجان، والذي من المقرر أن يعقد في الفترة ما بين العشرين إلى الثمانية والعشرين من شهر سبتمبر القادم لعام 2018، بحضور “مؤسسة المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة المهندس سميح ساويرس، ومدير المهرجان انتشار التميمي، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي والمؤسسة المشارك للمهرجان، والفنانة بشرى رزة.

وقد أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الاحتفال بثلاثة شخصيات منهم المخرج الكبير “داوود عبد السيد”، وشخصية أخرى سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من المهرجان، والمنتجة التونسية “درة بوشوشة”.

Advertisements

وقد أعلنت مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي عن بعض الأسماء التي وقع الاختيار عليها لعضوية “لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، وضمن أسماء شهرية مثل علي سليمان الممثل العربي العالمي، ومنى زكي النجمة المصرية، وكارلو شاتوبريان مدير مهرجان برلين السينمائي الدولي الجديد، وأحمد المعنوني المخرج المغربي”.

وأوضحت مديرة مهرجان الجونة “إلى مشاركة رشيد مشهراوي المخرج الفلسطيني، في لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، إلى جانب إيلي ديريك المبرمجة السينمائية، ومايك باندي المخرج الهندي”.

أما بالنسبة إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة فقد أعلنت انتشال التميمي “أنه تضم في عضويتها أنا أوروشادزة المخرجة الجورجية، والتي قد فاز فيلمها “أم مخيفة” بنجمة الجونة الذهبية خلال العام السابق 2017، وصبا مبارك النجمة الأردنية، ودرويس بور المبرمجة النمساوية، والممثل الفلسطيني كامل الباشا”.

وسوف يشارك في المهرجان خمسة عشر فيلم في “مسابقة الأفلام الطويلة، واثنى عشر فيلماً في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وثلاثة وعشرين فيلم في مسابقة الأفلام القصيرة، وخمسة أفلام في البرامج الاستعادية، إلى جانب عرض أربعة وعشرين فيلم سينمائي من خارج المسابقة الرسمية ليتجاوز العدد الإجمالي حوالي ثمانين عنوان بزيادة عشرة أفلام عن دورة مهرجان الجونة 2017″.

وسوف يتم فعاليات المهرجان لمدة يوم إضافي، وترجمة النسبة الأكبر من الأفلام، إلى جانب عقد العديد من اللقاءات المنتجين، والمخرجين، وأبطال الأفلام المشاركة في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور لمتابعة أخبار السينما الحالية”.

وقد أعلنت إدارة مهرجان الجونة إلى احتفاء المهرجان بمناسبة مرور عشرة سنوات على رحيل المخرج الكبير يوسف شاهين، وقد أعلن نجيب ساويرس على موافقته على تقديم الدعم إلى “مجموعة من المهرجانات العربية في الخارج، وهو ما ينعكس على الصورة الذهنية للعرب في الغرب”.

أقرا المزيد بالفيديو.. إنذار على يد محضر للمصنفات الفنية ضد فيلم «الديزل»