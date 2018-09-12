رسميًا.. فيلم “يوم الدين” يمثل مصر في مسابقة الأوسكار

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وقع اختيار اللجنة المشكلة من قبل نقابة المهن التمثيلية لاختيار فيلم مصري يمثل مصر بمسابقة الأوسكار العالمية لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، علي فيلم “يوم الدين” ، ويأتي هذا الاختيار، بفارق كبير من الأصوات، حيث حقق 26 صوتًا، في حين حقق فيلم “أخضر يابس” 12 صوتًا، وحقق فيلم “فوتوكوبي” صوتين وفيلم “تراب الماس” صوتا واحدا، وذلك من مجموع أصوات بلغ 41 بحضور 24 وأظرف مغلقة 17.

ونشرت فايزة هنداوي أحد أعضاء لجنة مشاهدة الأفلام، اليوم الأربعاء، الموافق 12 سبتمبر، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تم اختيار فيلم (يوم الدين) للمشاركة في الأوسكار وينافس على جايزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي حيث حصل على أعلى الأصوات في لجنة الاختيار .. وفي حالة عدم عرضه عرضًا عامًا في الموعد المحدد وهو 23 سبتمبر سيتم ترشيح الفيلم الذي تلاه في عدد الأصوات”.

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تدور أحداث “يوم الدين” حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه مازال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يوماً. بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب. وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة.

الفيلم بطولة راضي جمال، أسامة عبدالله، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالحافظ، شهيرة فهمي، شهاب إبراهيم وعادل عبدالسلام، من تأليف وإخراج أبوبكر شوقي، من إنتاج دينا إمام، وأبوبكر شوقي بالاعتماد على التمويل الشخصي وبعض المنح من جهات مختلفة، منها معهد ترابيكا ومهرجان الجونة في دورته الأولى، ومشاركة المنتج محمد حفظي في عملية الإنتاج بتمويله في مرحلة ما بعد التصوير.

يذكر أن فيلم “يوم الدين” قد تم اختياره مرة سابقة للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الماضي، وعلي الرغم من أنه لم يحقق جائزة في المسابقة، إلا أن النقاد والسينمائيين العالميين المشاركين في مهرجان كان تحدثوا عنه بشكل جيد جدًا.

كذلك نافس الفيلم علي تمثيل السينما المصرية أيضًا جميع الأفلام التي تم عرضها خلال العام الجاري، وجري التصويت مساء اليوم بالمجلس الأعلي للثقافة.