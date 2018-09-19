بالصور| وداعًا أيها الجميل.. جميل راتب

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نجوم السما لا تنزل إلى الأرض، وإذا نزلت تصبح شعاع من الضياء الذي يشع وهجًا ثم يخبو، هكذا هو الفنان يسطع مثل نجم السماء ثم ينطفىء شعاعه برحيله، تاركًا أثرًا لا يمحى.

استيقظ أهل الفن ومحبيه،صباح اليوم الأربعاء، الموافق 19 سبتمبر، على خبر وفاة الفنان القدير جميل راتب، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض طيلة السنوات الأخيرة.

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وقام هاني التهامي مدير أعمال الفنان الراحل صباح اليوم بنشر فيديو صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أعلن فيه خبر وفاة الفنان جميل راتب معلنًا أن الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر في جامع الأزهر.

وفور إعلان خبر رحيله تصدر هاشتاج جميل راتب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وانتشرت تعليقات محبيه وجمهوره الذين عبروا عن مدى حزنهم عليه داعين له بالرحمة والمغفرة.

نجوم الفن ينعون الفنان والأب جميل راتب

حرص أغلب الفنانين من كل الأعمار على نعي الفنان الراحل والتعبير عن حزنهم لرحيل قامة فنية كبيرة مثله عن عالمنا.

حيث نعى الفنان الكبير محمد صبحي الفنان الراحل جميل راتب، من مقابر العائلة بالدراسة، وهو يودعه إلى مثواه الأخير، قائلًا: «جميل راتب لم يكن مجرد أب في الأفلام والمسلسلات بل كان أبًا حقيقيًا لي».

ولم يقتصر نعي محمد صبحي عند هذا الحد بل، قام بالنشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نعيصا قال فيه : «وداعا جميل راتب.. أبي الحبيب وصديقي الحميم وفناني المفضل.. النبيل الخلوق الراقي.. لقد عرفتك إنسانا وفنانا واعلم كم كنت تحبني بصدق وتحترم عملي.. انك فنانا عظيما لم تأخذ حقك ربما بذهابك يتذكرون تكريمك الحقيقي.. وداعا ومعك أطيب سيرة وأعظم تاريخ وأعظم انجازا انسانيا.. فقدت الْيَوْمَ الكثير ولا متعة فن بعدك.. ومعك: ابنك محمد صبحي أو ونيس».

أما الفنانه روجينا فقد نعت الراحل عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك ، قائلة: «البقاء لله الفنان جميل راتب في ذمه الله نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

بينما كتبت الفنانة زينة: «البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #جميل_راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. ربنا يرحمه يا رب.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوله بالرحمة».

وودعته الفنانة الشابة منة فضالي قائلة: «انتقل إلى رحمه الله الفنان العظيم الأستاذ جميل راتب فقدنا انسان عظيم وفنان خلوق، مع السلامة يا أستاذ إنا لله وإنا إليه راجعون.. أرجو قراءة الفاتحة».

ولم يقتصر الحزن على رحيل الفنان جميل راتب على الفنانين المصريين فقط بل والفنانين العرب أيضًا.

حيث نعت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الفنان الراحل قائلة: «خالص التعازي للشعب المصري والعربي في وفاة الفنان القدير #جميل_راتب قيمة فنية كبيرة ومدرسة في التمثيل.. سنفتقدك كثيرا #نانسي_عجرم».

السفارة البريطانية تنعي الفنان الراحل جميل راتب

ولم يقتصر الحزن على الفنان الراحل على الوسط الفني فقط، إذ نعت السفارة البريطانية بالقاهرة، الفنان الراحل جميل راتب، في تويتة على موقع تويتر قالت فيها:” تنعي السفارة البريطانية في القاهرة الفنان#جميل_راتب

وداعا أبو الفضل جاد الله عويس.

تعرف على التاريخ الفني للراحل جميل راتب

ولد جميل راتب عام 1926 في القاهرة. ودرس في مدرسة الحقوق الفرنسية وبعد السنة الأولى، سافر إلى باريس لإكمال دراسته.

ولفرض عائلته للفن والتمثيل، قرر جميل راتب التمثيل سرا بعيدا عن عائلته، وتسبب ذلك في وقف المنحة التي كانت تبلغ 300 جنيه وقتها.

قبل أن يصيبه شرار الشهرة، عمل جميل راتب في عدة مهنن منها “شيال” في سوق الخضروات، وكومبارس، ومترجم، ومساعد مخرج.

كانت وقفته الأولى أمام كاميرا السينما في فيلم (أنا الشرق)، وهو من بطولة الممثلة الفرنسية كلود جودار وجورج أبيض وحسين رياض وتوفيق الدقن.

كذلك عمل مساعد مخرج مع النجم العالمي أنطوني كوين، في مسرحية “زيارة السيدة العجوز”، كذلك شارك في بطولة فيلم “لورانس العرب” عام 1962 مع الممثل المصري عمر الشريف.

أما نقطة الانطلاقة والتحول فكانت مع ظهوره في فيلم (الصعود إلى الهاوية) عام 1978، مع الفنانة الراحلة مديحة كامل، حيث قدم دور ظابط إسرائيلي يقوم بتجنيد فتاة مصرية بالخارج، ويعتبر هذا الدور نقطة تحول في مشواره السينمائي، وحصل على جائزة أفضل دور ثان عن الفيلم، وسلمها له الرئيس الراحل أنور السادات.

كذلك شارك الممثل القدير في العديد من الأعمال السينمائية الناجحة التى ستظل علامات في تاريخ السينما العربية منها أفلام (ولا عزاء للسيدات) مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وفيلم (البريء) مع أحمد زكي و(البداية) مع يسرا وفيلم (طيور الظلام) مع الزعيم عادل إمام، ورغم نجاحه فى تقديم الشخصيات في الأفلام السالف ذكرها إلا أنه يظل دوره في فيلم (الكيف) أيقونة مشواره السينمائي، والذي قدم فيه شخصية تاجر المخدرات صاحب الفلسفة الخاصة.

وفي الدراما التليفزيونية لعب الراحل جميل راتب ، أدوارا رئيسية في مسلسلات منها (الراية البيضاء) و(الزوجة أول من يعلم) و(أحلام الفتى الطائر) و(رحلة المليون) و(زيزينيا) و(يوميات ونيس).

كذلك شارك أيضا بالأداء الصوتي في فيلم (عمر المختار)، وخاض تجربة الإخراج المسرحي في أعمال مثل (الأستاذ) و(شهرزاد).

جدير بالذكر أن الفنان جميل راتب يعتبر أحد الفنانين المصريين الذين وصلوا إلى العالمية بأكثر من فيلم، مثل الفيلم الأميركي “Trapeze” والفرنسي التونسي البلجيكي “A Summer in La Goulette” وكذلك الفيلم الفرنسي “To Commit a Murder”.

وكان في إحدى الفترات حديث الصحافة العالمية، وكانت الصحف الفرنسية دائما تتحدث عن أعماله وموهبته “الاستثنائية”.

أما عن التكريمات فقد تم تكريم الفنان الراحل من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل مشواره الفني في 2005 والمهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الـ20 عام 2016.

رحم الله الفنان جميل راتب الذي أمتعنا بفنه طوال عمره، وستصبح أعماله شاهدة على عظمة موهبته..

وداعا أيها.. الجميل جميل راتب

تشييع جنازة الفنان الراحل جميل راتب